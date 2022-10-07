الروس الهاربون من الاستدعاء للحرب يواجهون ضغوطا جديدة في كازاخستان

فر الروس المعارضون للحرب في أوكرانيا خائفين من إرسالهم للقتال هناك إلى كازاخستان بمئات الآلاف، لكن العديد منهم يجدون مشاكل جديدة عند وصولهم.

وتتفاقم المخاوف بشأن المال، والزيادات الكبيرة المفاجئة في تكاليف الإسكان استجابة لتدفق اللاجئين الروس، وندرة الوظائف بسبب ضغوط الأسرة في الوطن - حتى أن الأقارب اتهموا بعضهم بخيانة بلادهم.

وأدى حجم الهجرة الجماعية إلى إثارة مخاوف بعض الكازاخستانيين الذين يرون أن الروس القادمين يمثلون عبئًا اقتصاديًا محتملاً وحتى خطرًا أمنيًا.

واضطرت كامار كريموفا، الأستاذة الجامعية في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان ، إلى الخروج من شقة مستأجرة في غضون يوم واحد عندما رفع مالك العقار فجأة الإيجار الشهري بنسبة 42٪ إلى 340 ألف تنغي (723 دولارًا).

وارتفعت الإيجارات في كازاخستان ودول آسيا الوسطى الأخرى - وكذلك جورجيا - حيث يتجه الروس منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين 'تعبئة جزئية' في 21 سبتمبر لتعزيز جهود الحرب الروسية الضعيفة في أوكرانيا.

وفي جورجيا، بدأ بعض الملاك في إضافة شرط 'لا للروس' إلى إعلاناتهم الإيجارية.

وقال دميتري، 39 عامًا، وهو روسي تمت مقابلته في العاصمة الكازاخستانية أستانا طلب عدم الكشف عن هويته: 'أنا وزملائي ... الاسم الكامل.

وأضاف: 'السعر ليس حرجًا ، ولكن إذا كنت تدفع 20.000 تنغي (43 دولارًا) في اليوم ويخبرك الجميع أنها لا تساوي حتى 10000 تنغي ، فإنك تبدأ في تصديقهم وتبدأ في الضغط عليك.'

وقالت الحكومة الكازاخستانية الأسبوع الجاري، إن أكثر من 200 ألف روسي دخلوا البلاد منذ إعلان بوتين وغادرها نحو 147 ألفا منذ ذلك الحين

وأضافت: “لا توجد بيانات متاحة عن وجهاتهم النهائية ، على الرغم من أن البعض يعتقد أنهم توجهوا إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة”.

وتم تسجيل حوالي 77000 شخص في نظام الهوية الوطنية في كازاخستان ، وهو شرط أساسي للحصول على وظيفة أو حساب مصرفي.

ونفى الكرملين الخميس، تقارير عن فرار 700 ألف روسي من البلاد منذ مرسوم التعبئة. ولم يستطع المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف إعطاء أرقام دقيقة لكنه قال 'بالطبع إنهم بعيدون عما يُزعم هناك'.

أثار التدفق المفاجئ قلقًا بل وأثار غضب بعض السكان المحليين في كازاخستان. نشر العديد من المدونين مقاطع فيديو عبر الإنترنت يسألون فيها الروس الذين وصلوا حديثًا عن موقفهم في شبه الجزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقال السياسي الكازاخستاني مختار تايزان 'بصراحة ، أنا قلق لأنني لا أعرف من هم ، وماذا يفكرون ، لأنهم بدأوا مغادرة (روسيا) فقط بعد إعلان ما يسمى بالتعبئة الجزئية'.

واضاف 'إنهم متهربون من الخدمة العسكرية ، بصراحة ، أولئك الذين [أصبحوا؟] يخشون أن يتم إرسالهم إلى الحرب. لا نعرف ... ما إذا كانوا يدعمون بوتين أم لا.'

وقال تايزان إنه يريد من الحكومة فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ، بما في ذلك عمليات التحقق من الخلفية ، أو من الناحية المثالية ، إغلاق الحدود تمامًا للروس لحماية سوق العمل المحلي وتجنب المخاطر الأمنية.

وأضاف: 'غدا قد يتحدون في مجموعة ويبدأون في المطالبة بشيء هنا'. وقد يتحول ذلك إلى قلق على أمننا، ولا سمح الله ، على سلامة أراضينا '.

وقالت حكومة أوزبكستان ، الثلاثاء ، إنها عززت الرقابة على الحدود ، حيث ستشارك قوات حرس الحدود في عمليات فحص المركبات والبضائع إلى جانب مسؤولي الجمارك.

الوظائف هي مصدر قلق آخر ، لكل من الكازاخيين والروس.

وتحاول يانا ، البالغة من العمر 25 عامًا ، والتي غادرت موسكو بعد اعتقالها وسجنها لفترة وجيزة عدة مرات بسبب مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة ، العثور على وظيفة كنادل في ألماتي ، لكن الجميع يخبرون نوادلها أن عليهم التحدث باللغة الكازاخستانية.

وقالت 'لقد زرت حوالي 10 مقاهي ، لكن لم يحالفني الحظ حتى الآن'.

وأعلنت بعض الشركات الكازاخستانية علناً عن عروض عمل لأولئك الفارين من التجنيد الروسي ، لكن بعض هذه العروض صرحت صراحة أنها كانت تستهدف الكازاخيين فقط.

يخطط Muscovite Alexei ، 41 عامًا ، لمواصلة العمل عن بُعد لمكتب شركته في روسيا ، بعد أن انتقل إلى ألماتي.

ويقول نيكيتا راخيموف ، عالم النفس الروسي الذي انتقل أيضًا إلى كازاخستان وأقام دردشة مساعدة نفسية في تطبيق المراسلة Telegram لزملائه المهاجرين ، إن الشكاوى الأكثر شيوعًا هي اتهامات الخيانة من الأقارب الروس والقلق.

وقال: 'عادة ما يتفاعل الناس مع اتهامات الخيانة بالارتباك، لأن هذا يعني أن هذا النسبي يقدر حياتي أقل من (نتيجة) الصراع في أوكرانيا'.

وأضاف: 'القلق هو الشكوى الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي. الجميع يختبرها. حتى أولئك الذين لديهم خطة مدروسة جيدًا عندما غادروا - وهؤلاء هم في الأقلية المطلقة.. وعلى خلفية هذا القلق ، فإن مخاوف الشخص هي تضخيم ، والعصاب يسوء '.