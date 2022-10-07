زد ٢٠٠٨ يفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق ٢٠٠٨ ناشئين كرة القدم بنادي زد ، على فريق الجونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، تحت قيادة محمود محمود المدير الفني للفريق .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الأول ببطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٨ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأحرز هدف الفوز لفريق زد اليوم كلا من : زياد مصطفى الجزار هدف عمرو عبد الكريم هدف مروان زكريا هدف وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، على توجيه تهنئة للجهاز الفني للفريق واللاعبين على الفوز أمام الجونة .

وقرر الجهاز الفني للفريق ، خوض مباراة ودية غدا السبت للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم ، ومنح اللاعبين راحة يوم الأحد المقبل ، ويستعد الفريق لمواجهة فريق فيوتشر ، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الاسبوع الثاني من مباريات القسم الاول لمواليد ٢٠٠٨ ، للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.