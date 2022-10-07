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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس محكمة الأسرة سابقا: يجب أن يكون للطلاق الغيابي إطار قانوني.. فيديو

المستشارة هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي خلال ندوة صدى البلد

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الطفل والأسرة سابقا، إنه يجب في حالة قيام الزوج بتطليق زوجته غيابيا أن يتم إخطار الزوجة قبل عمل ذلك وذلك حفاظا على حقوقها ويتم في إطار قانوني وينظر كدعوى في المحكمة.

وأضافت الفضالي خلال ندوة صدى البلد، أن هناك دول كثيرة تنتهج ذلك النهج بشكل سليم، ويمكن للزوجة أن تطلق دون علمها، ويقوم الزوج بالعودة لها بعد انتهاء شهور العدة وذلك خارج إطار الشرع.

وأوضحت أن الزوجة في حالة تطليقها غيابيا ومرور شهور العدة لا يمكن لها العودة لزوجها إلا بعد وجود محلل لها، وذلك يدخل في إطار الشرع الديني، مطالبة بوجود طهة رقابية أو المحكمة لتنظيم ظاهرة الطلاق الغيابي.

الطلاق ظاهرة الطلاق محكمة الاسرة تطليق زوجته رئيس محكمة المستشارة هايدي الفضالي ندوة صدى البلد

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