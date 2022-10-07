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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مواجهة قوية أمام نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.


ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا الى الفوز على بطل لورنزو من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري ابطال أفريقيا.


ويلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

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قناة مصرية

ومن المقرر ان تذاع مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت فى تمام السابعة مساء بعد غد الأحد.

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فقرة فنية خاصة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف روي اجواش المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام ، و تم التركيز خلالها على التمرير السريع في مساحات صغيرة من الملعب في ظل وجود عملية الضغط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

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تعليمات فيريرا

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي إبراهيما نداي، وسيف الدين الجزيري، وسامسون أكينولا، تعليمات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث "فيريرا" بشكل سريع مع الثلاثي بخصوص بعض الواجبات الهجومية المراد تنفيذها خلال المران في الكرات الثابتة والمتحركة.

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أوباما قصر فى حق نفسه

أكد أحمد مجدي، نجم الزمالك الأسبق، أن يوسف «أوباما»، لاعب الفريق الأبيض، قصر في حق نفسه وهو ما أدى لابتعاده عن حسابات جيسفالدوا فيريرا.
وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أوباما قصر في حق نفسه، ويجب أن يعمل بجد ويجتهد في المران للعودة مرة أخرى إلى حسابات فيريرا".
وتابع: "سيف الدين الجزيري مثال على الاجتهاد، اللاعب جاء وجلس دكة في بادية مسيرته مع الزمالك ومستواه كان متراجعا قبل أن يستعيد مستواه مرة أخرى ويصبح أحد أهم لاعبي الفريق حاليا".
وأتم: "أتمنى بقاء أوباما مع الزمالك لأنه لاعب مهم ومفيد للغاية للفريق عندما سيستعيد مستواه مرة أخرى".

 

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