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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صافرة صومالية .. قرار جديد بشأن مباراة الزمالك وبطل بوروندي

فريق الزمالك - صورة
فريق الزمالك - صورة أرشيفية

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الزمالك و فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري لطاقم تحكيم من الصومال . 


ويتكون طاقم التحكيم من حسن محمد حاچي حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه حاجي عبدي مساعد أول و سليمان بشير مساعد ثاني و عمر عبد القادر حكم رابع. 


ويراقب المباراة رفائيل لايسون من مالاوي، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد ١٩. 
وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 بعد تخطي عقبة إيليكت التشادي في الدور التمهيدي بالفوز بهدفين دون رد في لقاء الذهاب قبل الفوز بنفس النتيجة في لقاء العودة.

الزمالك فلامبو دوري ابطال افريقيا إيليكت التشادي حسن محمد حاچي

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