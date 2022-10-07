إحياء صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه.. انتهاء 90% من خطة التطوير.. دمج 23 شركة في 8 أخرى كبرى.. و780 مليون جنيه تكلفة إنشاء أكبر مصنع في العالم

بتكلفة 25 مليار جنيه.. إحياء صناعة الغزل والنسيج:

الانتهاء من تنفيذ 90% من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بنهاية 2022



دمج 23 شركة في 8 أخرى كبرى.. و7 مليارات جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية للمصانع بالمحلة



780 مليون جنيه تكلفة إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم



صناعة الغزل والنسيج هي الحرفة الأشهر في مصر منذ عقود طويلة، وحتى الآن تتمتع بحظ أوفرمن اهتمام الحكومة، حيث أطلقت الدولة خطة طموح لإحياء الصناعة نظرا لاستيعابها أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة التى تمثل نحو 30% من العمالة المصرية.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار جنيه وفقا دراسة المكتب الاستشاري العالمى وارنر.

تضمنت الاستراتيجية التي حصل عليها "صدى البلد"، خطة تطوير شاملة بدمج شركات الغزل و النسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط وسيتم الانتهاء من 90 % من خطة تطوير شركات الغزل بنهاية 2022.

واعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.

وترتكز خطة التطوير على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 8 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

بالإضافة إلى تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.

وجارى الآن، على قدم وساق تنفيذ الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في العام الجاري.

مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو الماضى عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من عام العام الجارى وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

مصنع غزل (4) و (6) بالمحلة الكبرى

فى أغسطس الماضي تسلم مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة الواردة للمصنع مؤخرًا بعدد 60 حاوية.

وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل ، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت بمصنع "غزل 4".

وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.

ويتوالى وصول ماكينات مصنع "غزل 4" خلال شهر سبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

وتتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

مصانع كفر الدوار

وقعت الشركة الوطنية للمقاولات و الشركة القابضة للغزل والنسيج عقود الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار و التى تضم 5 شركات جاري دمجها، وسيقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ التكلفة الإنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، ومن المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.



إنتاج الجينز

وتستهدف للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع التطوير الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، وجه قبلي وجارى الآن الطرح والترسية على شركات المقاولات.



إيجيبشيان كوتون هب

أسست وزارة قطاع الأعمال العام شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتستهدف شركة ECH فتح عددا من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.