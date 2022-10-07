عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تكشف تفاصيل سوق حلوى المولد ..عادات وتقاليد المصريين تكسب

صدى البلد

كشف اللواء صلاح العبد امين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة الحلوي إن العادات والتقاليد المصرية دائما ما تتغلب في شراء حلوي المولد النبوي علي اعتبار انه موسم ينتظرة الجميع ويمثل فرحة لكل ألاسر المصرية .

اقرأ: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

وقال "العبد" فى تصريحات له إن المولد النبوي يمثل عادات وتقاليد للمصريين على مر العصور بصرف النظر عن الإمكانيات المالية ، فهو يعبر عن فرحة خاصة لكل بيت مصري كاحتفال لأفراد الأسرة ، خاصة الأطفال بشراء الحلوى بأشكالها المختلفة والأنواع كثيرة منها عروس المولد والحصان والملبن والفولية والسمسمية والشكلمة والقشطة وجوز الهند والبسيمة ، وغيرها من الأنواع الأخرى الجديدة التي دخلت على حلوى المولد مثل الفسدقية والبندقية واللوزية والنوجا والنوجا بالشيكولاتة .

أضاف: هناك أطروحات كثيرة للمواطن ، حيث توجد العلب الجاهزة بالتشكيلة كلها ، وكذلك المنتجات كلها معروضة ويستطيع العميل اختيار القطع التي يحتاجها ولا تلزم المحلات العميل بأخذ علبة جاهزة وان أسعار حلوى المولد هذا العام بها ارتفاع نتيجة المستجدات العالمية وزيادة سعر مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة الحلوى ، منها السكر والعسل ، الحبوب ، وهذه الزيادة تتراوح ما بين 7 إلى 10% لكن هذه الزيادة لن تؤثر على سوق الحلوى وتعليماتنا في الغرفة لأعضاء شعبة الحلوى وأصحاب المصانع على قدر الإمكان أن نخفض الأسعار ونستقبل هامش ربح بسيط هذا العام ؛ لأنه موسم الفرحة بالنسبة للجميع والأسر المصرية ترى في شراء الحلوى فرحة لأبنائها .

ونوه رئيس شعبة الحلوي الي  هناك توجيهات من المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ليس لشعبة الحلويات فقط ، وإنما لجميع الشعب ولكن نتحدث هنا عن قطاع الحلوى بالحفاظ على توازن أسعار حلوى المولد هذا العام ودعم المستهلك ، ولذلك حاولنا ضبط أسعار حلوى المولد رغم ارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالميًا ، وهو دور مجتمعي نقوم به من خلال الغرفة التجارية للقاهرة بجانب العروض والتخفيضات لمساندة المواطنين في هذا الموسم .

وأضاف "العبد" إن المولد النبوي يمثل موسم بيع مهم في قطاع الحلوى للمحال في هذا القطاع مثل القطاعات الأخرى التي تنتظر موسم بيعها ، وتتزين محال الحلوى بكافة الأنواع والأشكال المختلفة ويمثل فرحة لأصحاب المحال والعاملين لديهم مثل فرحة المواطن ؛ لأن العاملين في قطاع الحلوى في النهاية مواطنون ، ويحتفلون مع أسرهم بموسم المولد النبوي .

حلوى المولد العبد سوق حلوى المولد المولد النبوي حلوى المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

ماذا فعل بها.. القصة الكاملة لفتاة المعادي التي حبست والدها

ترشيحاتنا

لـ الوصول لاتفاق .. تحرّك من نادي المصري لإنهاء أزمة القيد

طلع البدر علينا بشكل جديد.. محمود التهامي يبدع مع منى الشاذلي

أقوى مفعول لتعزيز القدرة للرجال |من بذور طبيعية تعرف عليها

لطلاب أولى ثانوي.. تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

بالأسماء .. الأطباء تكرم أبطال أكتوبر من أبنائها | فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بيض مدحرج وطبق جانبي

من الجوانتي للحذاء.. سعر صادم لإطلالة مي عمر | شاهد

بجمبسوت أبيض.. أنغام تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

فيديو

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

هتروح أي حتة .. محطات مترو جديدة | اعرف الأسعار

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ