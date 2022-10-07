تلا آيات النصر فجر يوم العبور.. مفاجأة عن قارئ قرآن أكتوبر 73

كشف القارئ عبد الفتاح الطاروطي، مفاجأة عن قارئ قرآن فجر أكتوبر 73.

وقال الطاروطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "الشيخ محمد أحمد شبيب من أرقي قراء القرآن الكريم".



وأوضح أن الشيخ محمد أحمد شبيب ألهمه الله بآيات عظيمة قرأها في فجر أكتوبر 73، حيث قرأ، قوله سبحانه وتعالي، "وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

وأضاف: "كانت رسائل تأييد من السماء للجنود المصريين، وأداء الشيخ شبيب كان مبهرا وكأنه يوقظ الهمم والعزيمة في قلوب المصريين.