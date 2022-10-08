بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.





وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، بإطلالة انيقة ولوك جديد مرتدية فستان باللون الابيض اللامع مكشوف الاكتاف والصدر وبه بعض الريش.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها ووضع باروكةباللون الاحمر.





علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي “انستجرام”.





ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها من المهرجان، وعلقت كاتبة: "سعيدة جدا بتكريمي من مهرجان اسكندريةالسينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ٣٨ ، و ايضا تكريم حبايبي الغاليين اللي بتمنى انهم يكونوا فخورين بيا#سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز شكرا أهلي في اسكندرية علي استقبالكم العظيم”.