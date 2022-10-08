ائتلاف أولياء أمور مصر: تصريحات وزير التعليم كانت مطالب لنا منذ سنوات

قالت الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إننا نستبشر خيرا بتولي الدكتور رضا حجاري وزارة التربية والتعليم.





وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "أمر واقع"، تقديم الإعلامي "أشرف الحجار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الدكتور رضا حجازي ابن وزارة التربية والتعليم وسيكون على دراية بمشكلات التعليم على أرض الواقع".

وأشارت: "كنا نتابع عن كثب تصريحات الدكتور رضا حجازي وكانت كلها مبشرة وبمثابة مطالب لنا على مدار السنوات الماضية بالنسبة للثانوية العامة".

وأوضحت: "أسئلة امتحانات الثانوية كانت اختيار من متعدد، وحاليا وزير التعليم أدخل عليها الأسئلة المقالية وهو ما كنا ننادي به".