فخر لكل المصريين.. كامل الوزير: محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، “محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022 ومحطة بشتيل هتاخد الأفضل في 2023.. وهذا يعد فخر لكل المصريين”

و وهنأ كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: “لنا جميعا أن نفتخر بمصريتنا وبجيشنا العظيم، الذى كان ومازال مصدر فخرنا وقوتنا”.

وتابع كامل الوزير انه لولا هذا الجيش العظيم وتضحياته كانت سيناء حتي الأن محتلة، متابعا: “كنا فضلنا فى إنتفاض حرب أى أن كل إقتصادنا موجه للحرب وكان لا يوجد مشروعات أو تنمية.. أو كنا سلمنا للأمر الواقع وسكتنا وثلث مصر كان راح مننا”.