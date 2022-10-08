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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق منشآتين والتحفظ على 70 إشغال متنوع غربي الإسكندرية

حملات مكبرة بحي غرب
حملات مكبرة بحي غرب الإسكندرية

كثفت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب  بمحافظة الإسكندرية الحملات المكبره لازالة الاشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الشتويه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وفي هذا الصدد، تم تنفيذ حمله شملت شوارع الاهوازي ، الاسناوي ، الامير لؤلؤ ، ابن سهلان بمنطقه مينا البصل وأسفرت عن غلق ٢ منشاه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وازاله كافه الاشغالات والتحفظ علي ٣٤ إشغال متنوع، وذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

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كما نفذ حي غرب حملات لازاله الاشغالات ببشاير الخير ٣ ، ٥ ومنطقة سوق الجمعه كما استهدفت الحملات ازاله الاشغالات بشارعي الامان والامير لؤلؤ بمنطقه مينا البصل.

وأسفرت الحملات عن إزاله كافه الاشغالات والتعريشات التي تشغل الرصيف والطريق العام والتحفظ على ٣٦ إشغال متنوع كما توجهت الحمله الي شارع الملك شاه بالقباري وتم إزالة سقيفه مخالفه وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزاله الاشغالات ومتابعه الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، وإزالة لكافه الاشغالات التي تشغل الطريق العام.

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