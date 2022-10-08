ده جدي.. مني الشاذلي تفاجئ محمود التهامي علي الهواء

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، المنشد البارع محمود التهامي.

وأشار التهامي، إلي أنه ذهب إلى عدد كبير من المحافظات للمشاركة فى حفلات الإنشاد، مضيفا: "لفيت القري والنجوع وعارف الطرق المختلفة حتى المطبات عارفها بسبب كثرة المشاركة ومن عمر 13 عاما أشارك فى الحفلات".

وتحدث التهامي عن رحلاته مع أبو الحسن الشاذلي فى البحر الأحمر.. وصعوبة ذلك بسبب عدم تهيئة الطريق وقتها".. وهنا قاطعته الإعلامية مني الشاذلي: "ده جدي.. ونسب عائلتي يرجع إليه وده حقيقة".



وأكمل:" كنا بناخد العربية الـ7 راكب ونحط فوقها السماعات.. ونطلع فى سبيل الله.. وكانت رحلة "ابو الحسن الشاذلي" فى البحر الأحمر كان أصعب الرحلات".



