الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ جمهور النادي الأهلي بـ شان صفقات الفريق ، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “ لا تعتقدوا ان الأهلي لا يتحرك من اجل تدعيم الفريق ، ولا تصدقوا ان الأهلي رمي الفوطة في موضوع اللاعبين الأجانب انتظروا الاثنين القادم قبل منتصف الليل ”.

ويذكر ان كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، عن وجود غموض فى مفاوضات الأهلي لضم البرازيلي مارسينهو لاعب كوزاكي الياباني .

وكتب فرج عامر: “ غموض في صفقة مارسينهو والأهلي لدية أفكار وحلول وبدائل ، لن تعطله عن تحقيق أهدافه ".

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد المنستيري، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الأهلي في أول ظهور تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد المنستيري في لقاء الذهاب، تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: خط الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - شادي حسين.