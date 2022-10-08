أخبار السوشيال.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي.. وصلاح محسن يقترب من الرحيل

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن الكابتن أحمد حسن ، عن اقتراب صلاح محسن ، لاعب النادى الاهلى الى الرحيل لـ نادى سيراميكا كليوباتر لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ جمهور النادي الأهلي بـ شان صفقات الفريق ، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وجه محمد شريف ، لاعب النادى الاهلى رسالة لـ جمهوره قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

نشر محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي ، صورتين له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

وظهر محمد صلاح فى الصور من تدريبات ليفربول استعدادا لـ مواجهة نادى أرسنال فى الدوري الإنجليزي .