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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي.. وصلاح محسن يقترب من الرحيل

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

هيخرج إعارة.. صلاح محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

أعلن الكابتن أحمد حسن ، عن اقتراب صلاح محسن ، لاعب النادى الاهلى الى الرحيل لـ نادى سيراميكا كليوباتر لمدة موسم على سبيل الإعارة .

 

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ جمهور النادي الأهلي بـ شان صفقات الفريق ، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”. 

 

سنصبح أكثر قوة.. محمد شريف يوجه رسالة للجمهور قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

 

وجه محمد شريف ، لاعب النادى الاهلى رسالة لـ جمهوره قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

 

محمد صلاح يستعد لـ مواجهة أرسنال فى الدوري الإنجليزي .. شاهد

 

نشر محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي ، صورتين له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” . 

وظهر محمد صلاح فى الصور من تدريبات ليفربول استعدادا لـ مواجهة نادى أرسنال فى الدوري الإنجليزي . 

 

 

 

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