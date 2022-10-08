عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: طرح 2500 فدان على ترعة السلام للشباب ..قريبا

زراعات الزيتون في
زراعات الزيتون في مختلف المناطق في سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ، ان الخريطة الزراعية  تستهدف مناطق بئر العبد ورمانة علي مسار ترعه السلام  ، ومن المخطط زراعة 100 الف فدان علي مسار ترعة السلام  ،حيث سبق  طرح 10 الاف فدان علي مأخذ "  4،5،6،7،8،9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية  ، كما سيتم طرح 2500 فدان علي مأخذ 20 و 21 و22 و 25 لتوزيعها على الشباب الخريجين بواقع خمس افدنه لكل خريج.
 

التجمعات التنموية

وقال محافظ شمال سيناء إن  الخطة  تستهدف مناطق وسط سيناء الحسنة ونخل من خلال  التجمعات التنموية الزراعية والتي تم توزيعها علي المنتفعين  بالحصول علي منزل وخمسة افدنة  ، وذلك لريها علي مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر ، الي جانب تجهيز مساحة ٢٧١ الف فدان بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.
 

txt

محافظ شمال سيناء : إنفاق 700 مليار جنيه على مشروعاتنا في 8 سنوات

سيناء زراعة شمال سيناء محطة بحر البقر الحسنة نخل ترعة السلام بئر العبد رمانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

بسبب معين الشعباني | شوبير : الفيفا يوقف قيد المصري 3 فترات

موضوعات متعلقة

الموافقة على طلبات تعديل التكليف فني تمريض للعمل في سيناء

محافظ شمال سيناء: الثقافة أحد روافد التنمية لتشكيل كيان الإنسان

مركز شباب العريش يحقق مراكز متقدمة في المسابقات الجماعية للدورة الصيفية

ختام الأنشطة الصيفية بالهيئات الشبابية الرياضية في شمال سيناء

مدارس شمال سيناء تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر ضمن مبادرة "حب الوطن"

استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل  الآبار بمناطق شمال سيناء

الأحد القادم.. انطلاق حملة مكافحة القوارض بمراكز شمال سيناء

دوري مستقبل وطن بسيناء.. فوز فريق نخل على رمانة حامل اللقب

ترشيحاتنا

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

ارتفاع جنوني لـ السيارات المستعملة.. ومفاجأة في الزيرو| تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 في مصر اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

الأقل منذ عام .. خسائر فادحة لصادرات النفط الروسي

اعرف تقدر تصرف كام كاش من الفيزا خارج مصر.. مصرفي يوضح

محافظ شمال سيناء: طرح 2500 فدان على ترعة السلام للشباب ..قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بـ 10جنيهات.. أقوى عشب لزيادة الخصوبة للرجال وفرص الحمل للنساء

فيديو

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ