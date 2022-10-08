محافظ شمال سيناء: طرح 2500 فدان على ترعة السلام للشباب ..قريبا

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان الخريطة الزراعية تستهدف مناطق بئر العبد ورمانة علي مسار ترعه السلام ، ومن المخطط زراعة 100 الف فدان علي مسار ترعة السلام ،حيث سبق طرح 10 الاف فدان علي مأخذ " 4،5،6،7،8،9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية ، كما سيتم طرح 2500 فدان علي مأخذ 20 و 21 و22 و 25 لتوزيعها على الشباب الخريجين بواقع خمس افدنه لكل خريج.



التجمعات التنموية

وقال محافظ شمال سيناء إن الخطة تستهدف مناطق وسط سيناء الحسنة ونخل من خلال التجمعات التنموية الزراعية والتي تم توزيعها علي المنتفعين بالحصول علي منزل وخمسة افدنة ، وذلك لريها علي مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر ، الي جانب تجهيز مساحة ٢٧١ الف فدان بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

