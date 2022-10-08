شعبة الذهب: لدينا هبوط في الأسعار محليا بسبب كثرة المعروض

مفيش استيراد للذهب الخام

أكد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الأسبوع الماضي شهد هبوط في أسعار الذهب بسبب الارتفاع في البورصة العالمية للذهب.

وأضاف عمرو المغربي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن لدينا هبوط في السوق المحلي للذهب، وهذا الأمر يعود لسبب وجود معروض أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية.

مفيش استيراد للذهب الخام

وتابع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مفيش استيراد للذهب الخام ويتم البيع من اللي موجود في السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره داخل السوق المحلي.



