عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش استيراد للذهب الخام

شعبة الذهب: لدينا هبوط في الأسعار محليا بسبب كثرة المعروض

الذهب
الذهب

أكد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الأسبوع الماضي شهد هبوط في أسعار الذهب بسبب الارتفاع في البورصة العالمية للذهب.

 

txt

ألحقوا أشتروا.. شعبة الذهب تعلن عن خبر سار للمواطنين

txt

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

 

وأضاف عمرو المغربي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن لدينا هبوط في السوق المحلي للذهب، وهذا الأمر يعود لسبب وجود معروض أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية.

 

مفيش استيراد للذهب الخام

 

وتابع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مفيش استيراد للذهب الخام ويتم البيع من اللي موجود في السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره داخل السوق المحلي.


 

عمرو المغربى اسعار الذهب الذهب شعبة الذهب الغرفة التجارية اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

فرصة مش هتتكرر.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

الصحة : يجوز للحامل والمرضع الحصول علي لقاح كورونا

الصحة تكشف فوائد مذهلة لـ « الرضاعة الطبيعية »

اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

حدث ليلاً..الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 76 جنيهًا..ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

لليوم الثاني .. هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ