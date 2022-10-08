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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات كروس أوفر عالميا.. أشهر 5 عربيات هاتشباك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

 

مواصفات استثنائية.. أفضل 5 سيارات كروس أوفر في العالم | صور

تتصدر سيارات الكروس أوفر الرياضية الفاخرة محركات البحث دائماً على الإنترنت، وتمكنت من اكتساب شعبية كبيرة بين محبي وعشاق السيارات خلال السنوات الماضية، وتفوقت على سيارات السيدان.

 

إنجاز غير مسبوق.. تسلا تحتفل ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة| تفاصيل

وصلت شبكة تسلا للشحن السريع Tesla Supercharging الأوروبية مؤخرًا إلى إنجاز كبير، حيث تم تركيب 10000 شاحن في 30 دولة، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

 

بعد الزيادة الجديدة .. سعر ام جي ZS موديل 2022 فى مصر

شهدت القائمة السعرية لسيارات ام جي زيادة جديدة، عن جميع الطرازات المقدمة بالسوق المحلي، ومنها السيارة ZS موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بنسبة قدرها 40 الف جنيه.

 

تبدأ بـ 14 ألف ريال.. تويوتا كورولا مستعملة في السعودية | تفاصيل

تعتبر شركة تويوتا الأكثر مبيعاً للسيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تقديم العلامة التجارية اليابانية لمجموعة قوية ومتنوعة من السيارات الفارهة والاقتصادية المناسبة لكل الأعمار والفئات، ويأتي على رأسها طراز السيدان الشهير كورولا.

 

أسعار كيا سبورتاج 2022 في مصر .. صور

طرحت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية، منذ فترة قريبة نسختها الجديدة كليًا سبورتاج 2022 بالسوق المحلي، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر يصل إلى 879.900 جنيه.

 

للبنات .. أشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر | صور

تعتبر سيارات الهاتشباك من أكثر السيارات المحببة للبنات خاصة حديثي العهد في القيادة، وذلك بفضل صغر حجمها ورشاقتها الكبيرة، وأسعارها المنخفضة نسبياً مقارنة بسيارات السيدان والكروس أوفر ، بالإضافة لإقتصادية محركها في استهلاك البنزين، وتصميمها الشبابي.

 

سعر ومواصفات ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد |صور

تقدم شركة ستروين الفرنسية مجموعة من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية C3 اير كروس الشكل الجديد، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات مع سعر يبدأ من 429.900 جنيه.

 

 

الكروس اوفر تسلا ام جي zs تويوتا كورولا السعودية

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