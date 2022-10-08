أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات كروس أوفر عالميا.. أشهر 5 عربيات هاتشباك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تتصدر سيارات الكروس أوفر الرياضية الفاخرة محركات البحث دائماً على الإنترنت، وتمكنت من اكتساب شعبية كبيرة بين محبي وعشاق السيارات خلال السنوات الماضية، وتفوقت على سيارات السيدان.

وصلت شبكة تسلا للشحن السريع Tesla Supercharging الأوروبية مؤخرًا إلى إنجاز كبير، حيث تم تركيب 10000 شاحن في 30 دولة، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

شهدت القائمة السعرية لسيارات ام جي زيادة جديدة، عن جميع الطرازات المقدمة بالسوق المحلي، ومنها السيارة ZS موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بنسبة قدرها 40 الف جنيه.

تعتبر شركة تويوتا الأكثر مبيعاً للسيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تقديم العلامة التجارية اليابانية لمجموعة قوية ومتنوعة من السيارات الفارهة والاقتصادية المناسبة لكل الأعمار والفئات، ويأتي على رأسها طراز السيدان الشهير كورولا.

طرحت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية، منذ فترة قريبة نسختها الجديدة كليًا سبورتاج 2022 بالسوق المحلي، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر يصل إلى 879.900 جنيه.

تعتبر سيارات الهاتشباك من أكثر السيارات المحببة للبنات خاصة حديثي العهد في القيادة، وذلك بفضل صغر حجمها ورشاقتها الكبيرة، وأسعارها المنخفضة نسبياً مقارنة بسيارات السيدان والكروس أوفر ، بالإضافة لإقتصادية محركها في استهلاك البنزين، وتصميمها الشبابي.

تقدم شركة ستروين الفرنسية مجموعة من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية C3 اير كروس الشكل الجديد، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات مع سعر يبدأ من 429.900 جنيه.