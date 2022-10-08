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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تدخل عصر الصناعة بقوة.. ومبادرة «ابدأ» خطوة على الطريق الصحيح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة "إبدأ" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" مؤخرا لدعم وتوطين الصناعة المصرية، تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو التحول الكامل لدعم الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، خاصة وأن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالصناعة خلال الفترة الأخيرة وخرجت الكثير من التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الإطار لتوجيه إمكانيات الدولة في هذا الملف.

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"،هدفها في المقام الأول زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، هذا بالإضافة إلى توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لافتا إلى أن هذا الأمر لا يقدم الدعم للصناعة الوطنية فحسب بل يساعد بشكل كبير على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف الجندى أن مصر على مدار السنوات الماضية بدأت بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتة ومشروعات النقل والطرق والكبارى والآن تبدأ مرحلة أخرى وهى الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة وضخ مزيد من الاستثمار وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه نتيجة للظروف العالمية أصبحت هناك أزمة تواجه العديد من الدول لتوفير العملة الصعبة ومن ثم فإن الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد يمثل خطوة جيدة للغاية لدعم اقتصاد البلاد.

وذكر عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، أن الجيد في الأمر هذه المرة هو تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الامر الذى يمثل دافعا قويا نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة وخلق مزيد من الفرص لرجال الأعمال المحليين والأجانب.

حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة بمجلس الشيوخ مبادرة ابدأ المهندس حازم الجندي

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