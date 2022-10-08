القباج بمهرجان الإسكندرية: صناع السينما والدراما يساهمون في بناء الفكر وتشكيل الوعي

أقيم اليوم ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج ، بعنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة.

وحرصت وزيرة التضامن ، على مشاهدة أفيشات الأفلام الذي يقام علي هامش المهرجان ومعرض"ديارنا" للمنتجات اليدوية بصحبة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والفنانة شيرين.

وقالت د. نيفين خلال الندوة: " أتمنى أن أدعم المهرجان عشرات المرات لدوره المهم في القضايا الإجتماعية وتشكيل الوعي الفني، وسعيدة لكوني موجودة اليوم في وجود الفنانة شيرين الرقيقة القوية فهي صورة طيبة للمرأة المصرية وأمتعتنا على مدار حياتنا، وأرحب بالمخرج عمرو عابدين والناقد مجدي الطيب والكاتب خالد منتصر الذي كان له دور كبير في قضية ختان الإناث والزواج المبكر.

وأضافت د. نيفين: "الثقافة لا تتجزأ عن الفن، وصناع السينما والدراما يساهمون في بناء الفكر وتشكيل الوعي الفكري، ومصر من أول الدول التي أنشأت صناعة السينما، وحاليا تشهد الدولة نهضة كبيرة، ودورنا أن نعمل ونتعاون مع القوى الناعمة لما لها من تأثير قوي في تشكيل الفكر الجمعي.

واستكملت الحديث قائلة: "نهتم بنشر الثقاقة المجتمعية البناءة، ونتعامل في كثير من القضايا التي يأن منها المجتمع المصري، ولدينا مسئولية لنشر الثقافة، والأفلام والدراما وسيلة للترويج لخدماتنا، وأدلل علي ذلك بدور مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي سوق لمراكز استضافة النساء ضد العنف بشكل كبير، وهو الأمر الذي يساعدنا في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة وتطويرها.

وقالت د. نيفين القباج: السينما المصرية حاضرة وتهتم بقضايا المجتمع فمن ينسى فيلن "أفواه وأرانب"، وفيلم "جعلوني مجرما"، و"الرصاصة لاتزال في جيبي"، وتسعي الوزارة دائما علي التواصل بعدد من السينمائين لتناول القضايا المهمة، وأشكر الناقد الأمير أباظة علي دعوته لي للتواجد بالمهرجان، ولدينا ٨٠ فيلم بوزارة التضامن وبرنامج يومي في الراديو للمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطن.

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية عرض ٣ أفلام وهي "بلدنا الحلوة" ومدة الفيلم ٤ دقائق، ويناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر. ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين تحت شعار " كلنا مصريون ....تنوعنا قوة"

والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.فيفيان فؤاد، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

كما يعرض أيضا فيلم "العلم نور" ومدته ٤ دقائق، ويقدم الفيلم نموذج لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.آمال زكي - د.مجدي حلمي، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

ويختتم البرنامج بعرض فيلم "نقطة ومن أول السطر" ومدته ٤ دقائق، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيا وجسديا واجتماعيا.. والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية مني أمين، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.