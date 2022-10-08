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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع 10 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع.. أعرف الأسعار

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفاع سعر الدولار .. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بمقدار 10 قروش، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

سعر صرف الدولار الأمريكي

ارتفاع سعر الدولار .. شهدت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع  سعر صرف الدولار ، وارتفعت الأسعار تدريجيا لينتهي الأسبوع، بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 10 قروش في أسعار البيع و الشراء.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأجنبية في تعاملات اليوم.. فيديو

سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

ويرصد "صدى البلد" في السطور التالية، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات الأسبوع الماضي ونهايته، لبيان الفارق بين الأسعار، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

 

سعر صرف الدولار  الأحد 2 أكتوبر 2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.50 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الدولار الخميس 6 أكتوبر  2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.60 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الدولار  اليوم السبت 8 اكتوبر 2022


سعر صرف الدولار.. يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

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