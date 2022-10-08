البيئة: مصر قدمت نموذجا فريدا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإنتاج طاقة الرياح

قال أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة بوزارة البيئة، إن مصر تقع في موقع استراتيجي بالنسبة للطيور المهاجرة، كونها معبر رئيسي للطيور المغادرة من أوروبا إلى أفريقيا، لذلك تعتبر حلقة الوصل بين القارتين بشكل كبير.

أضاف الجبالي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر قدمت نموذجا مميزا وفريدا في التشجيع للاستثمارات الأجنبية لإنتاج طاقة الرياح، بشرط اتخاذ تدابير حماية الطيور الحوامة لما لها من أهمية كبرى في توازن النظم البيئية.



وتابع الجبالي: "الطيور الحوامة تحمي التنوع البيولوجي وعلى الدول أن تحمى كافة الطيور البرية المهاجرة، لما له من أهمية كبيرة على النواحي البيئية والاقتصادية وغيرها".