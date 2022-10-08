تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبد الرحمن الذى أقيم منذ ساعات قليلةً فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وظهرت الإعلامية آية عبد الرحمن، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان فرحها الذى كان كفساتين الأميرات من ستايل الفساتين المنقوشة المطرزة بالفضى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتخلت عن الحجاب والاكتفاء بطرحة فستان الزفاف.

أكدت الإعلامية أية عبد الرحمن، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أنه لا بد من التعامل الخبري بمصداقية، لأنه يتم نقل حالة وليس معلومة فقط.

وقالت أية عبد الرحمن، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه

لو هناك قضية هامة، لجهة تعتبر عدو للشعب المصري، سأعبر عن فرحتي، لأنه أنا واحدة من هذا الشعب.

وتابعت أية عبد الرحمن، أنه طبيعي عندما أقوم بنقل الخبر، أنقله كمصرية، معلقة “مالهاش علاقة بفكرة الحياد الخباري ، ولازم احسس المتلقي أني واحدة من الجمهور”

بتعلمنى ابقى جوكر

وأشارت أية عبد الرحمن، أن الميزة في اكسترا نيوز “انها بتعلمنى ابقى جوكر اتحدث باللغة العربية واتحدث مع المتلقى كأنه صديق”.



01E0BA0D-5314-4ECB-BE75-A93414429C19

55651A9A-009B-481B-85AF-D93F76681ECE

44F239FB-15FB-40A9-AFC7-7B31CEEA3A66