بعد تضاعف أسعاره عالميًا.. حلم الاكتفاء الذاتي يبدأ ب 35 جنيها لتأمين فنجان القهوة

يعتبر فنجان القهوة من المشروبات المفضلة لدى المصريين، إلا أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أسعار البن، بسبب نقص المعروض منه في السوق المحلي لأسباب داخلية وخارجية، الأمر الذى تسبب فى حالة قلق لدى المصريين على مستقبل هذا المشروب المفضل لديهم.

أسعار البن ترتفع بنسبة 100%

مصر تستورد 70 ألف طن من البن على مدار العام وزاد سعر الطن 100% عن العام الماضي ووصل من 2000 دولار إلى 4000 آلاف دولار ، وفقا لتصريحات سابقة لحسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية عبر برنامج "على مسئوليتى" من تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، الأمر الذى يهدد عشاق "القهوة" بفقدان مشروبهم المفضل، حتى جاءت فكرة زراعته فى مصر على يد مهندس من محافظة الشرقية بعد نجاح زراعته داخل مشتله الخاص بما يسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 50% من المحصول.

البرازيل تتسبب في أزمة عالمية بإنتاج البن

يعود سبب شح البن بمصر بسبب العوامل المناخية التي أثرت على زراعة القهوة في البرازيل وأدت إلى تلف نسبة كبيرة من المحصول.

فكرة مهندس من الشرقية تحقق اكتفاء من البن بنسبة 50%

يمكن تعميم فكرة زراعة شجر البن في مختلف محافظات الجمهورية، وخصوصا عقب نجاح فكرة زراعتها داخل مشتل بمحافظة الشرقية ، ويمكن تحقيق أكثر من 50 % من الإكتفاء الذاتي من البن.. بهذه الكلمات أكد المهندس محمد أحمد عطية أحد المختصين في زراعة الفاكهة والنباتات الإستوائية بمحافظة الشرقية، حديثه لموقع صدي البلد..

وأضاف المهندس محمد عطية في تصريحاته لـ"صدى البلد" : بالفعل تمكنا من النجاح في زراعة شجر البن داخل المشتل والحمد لله تم حصاد محصول البن ولكن لم يتم بيعه لأننا نحرص على استخدامه في إنتاج العديد من الشتلات وعرضها أمام الراغبين في الزراعة ومحبي القهوة وشجر البن.

درجات الحرارة ليست عائقًا

وأضاف المهندس "محمد عطية"، أن أول تجربة لهم في زراعة شجر البن بدأت منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات وتم زراعة 3 شجرات من البن ، إثنين في الظل وواحدة في الشمس كتجربة عملية للتغلب على كيفية تكيف النبات مع درجات الحرارة المختلفة.

وأشار "عطية"، إلى أنه بالفعل نجحت التجربة وأثمرت الشجيرات التي تم زراعتها في الظل وأخرجت ثمارها وتم حصادها وزراعتها مرة أخرى في مشتل والآن أصبح لدينا شتلات يتم بيعها للراغبين في زراعة البن.

فيما استكمل شقيقه "محمود عطية" ، أنه على أي شخص يرغب في الاستفادة من التجربة أو يرغب في أي استفسار عن طريقة الزراعة أو الري فنحن مستعدون دائما لتقديم أي نصيحة إرشادية مجانا دون أي مقابل والهدف هو السير وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يعمل كل مواطن على تقدم الدولة المصرية .

وأضاف "محمود" ، أن أول قاعدة لزراعة شجر البن هو اختيار المكان المتواجد به ظل بفترات كثيفة ويمكن استغلال المساحات المتواجدة بالأراضي المنزرعة مانجو لأن أشجار المانجو معروف عنها ارتفاعها وكثافة أوراقها ، كما أنه أثبتت التجارب العملية أن أشجار البن تتكيف داخل الأراضي التي تزرع بها المانجا.

وأشار "عطية" إلى أنه يمكن تحقيق أكثر من 50% من الإكتفاء الذاي من البن عند تعميم فكرة زراعة شجر البن داخل محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا أنه تم تجربة زراعة شجر البن أسفل شجر التوت كثيف الظل وأخري في الشمس العادية ، وبالفعل تبين نجاح زراعة الشجر المتواجد أسفل الظل وانتشار المجموع الخضري بها أكثر بكثير من الأخري المتواجدة بالشمس.

واختتم "محمود عطية" حديثة ، مؤكدا أن سعر شتلة البن يبدأ من 35 جنيها حيث تختلف الأسعار وفق لعمر الشتلة والشجرة كما أنه تعطي الشجرة ثمارها عند بلوغ ثلاث سنوات.

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