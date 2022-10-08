مخرج الباب الأخضر يكشف سبب إختياره فيلم لأسامة أنور عكاشة

عرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة فيلم "الباب الأخضر" ليمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 للمهرجان والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة، وعقدت ندوة بحضور ابطال العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز.

قال المخرج رؤوف عبد العزيز: حبى للمؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة دفعنا لتقديم فيلم الباب الأخضر وتواصلت مع نسرين ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة كان هناك عملين له تم كتابتهما من قبل رحيله، وقررت اختيار الباب الاخضر.



الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.