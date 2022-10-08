برعاية مستقبل وطن .. حفل لـ تيسير زواج 125 فتاة بحضور محافظ قنا

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم السبت، حفل تيسير زواج 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، بالإستاد الرياضي بمجمع الألومنيوم بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة تيسير الزواج بالمحافظة.

وشارك في الحفل كل من، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب عماد حمودة نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب خالد خلف الله والنائب فتحى قنديل والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى والنائبة سحر صدقى والنائبة رحاب الغول والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، وهشام قدوس الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للألمونيوم، وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بقنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بالمحافظة.

وأشاد المهندس اشرف رشاد الشريف، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا للمعمل المجتمعى الذى تقوم به امانة حزب مستقبل وطن بقنا، والتي تعمل فى كافة مجالات التنمية داخل قرى ونجوع المحافظة، لافتا ان أمانة حزب مستقبل وطن بقنا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، قامت اليوم بدعم 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، وذلك بتقديم 3 أجهزة لكل عروسة (ثلاجه وبوتاجاز وغسالة).

وأشار "رشاد" خلال كلمته في الحفل، إلى القوافل التوعوية والتنموية التي تنظمها أمانة الحزب، لتعزير المبادرات الرئاسية، وذلك بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم محافظ قنا التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، وقام بتسليم عدد 3 أجهزة كهربائية شملت "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز"، لكل فتاة من ال 125 المقبلات على الزواج من الايتام والاسر الاولى بالرعاية، وذلك بعد ان أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بحث اجتماعى لتحديد الأسر المستحقة بمراكز المحافظة التسعة، مؤكدا ان ذلك الحفل يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تؤكد دائما على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى غيرت وجه الحياة الريفية بالمحافظة.

وأوضح "الداودي"، أن مبادرة تيسير الزواج ، تهدف إلى تقديم يد العون ومساعدة الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف فى نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة حيث أن بناء الأسرة السعيدة يعد خير ضامن لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار فى ربوع الوطن، مؤكدا أن المحافظة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا داخل قرى ومدن المحافظة.

الحفل بدأ بتلاوة للقران الكريم، ثم كلمة ترحيب من النائب خالد خلف الله بالحضور، ثم كلمة للدكتور ماهر جبر ممثلا عن الازهر ووزارة الأوقاف، تلاها كلمة للقس أرسانيوس ممثلا عن الكنيسة، وقام النائب خالد خلف الله بتقديم درع التكريم لمحافظ قنا تقديرا لرعايته ودعمة المستمر للعمل المجتمعى بالمحافظة، كما قام بتسليم دروع التكريم للمهندس أشرف رشاد الشريف، ونائب المحافظ ورئيس شركة مصر للألومنيوم، واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا.

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