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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عابد عناني : فيلم الباب الأخضر مجهد في تنفيذه

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

عرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة  فيلم "الباب الأخضر" ليمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 للمهرجان والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة، وعقدت ندوة بحضور أبطال العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز.

قال الفنان عابد عناني إن فيلم الباب الأخضر كان مجهدًا جدًا في تنفيذه والتحضير له حيث كان حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تنفيذ العمل بشكل جيد ولذلك قمنا بتحضيرات وبروفات كثيرة على التمثيل.

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وأضاف عابد عناني: كنت حريص على تقديم أدوار طيبة وليس شريرة كما قدمت من قبل.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.


تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

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