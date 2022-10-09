سعر أعلي عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 9-10-2022

شهد أعلي سعر ذهب وهو عيار 24 الأغلي بين الأعيرة المختلفة؛ استقرارا ليصل لـ 1226 جنيها للبيع و 1238 جنيها للشراء وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-10-2022

قال موقع إيجيبت جولد برايس توداي المعني بتحديد سعر المشغولات الذهبية؛ إن محلات الصاغة قد شهدت حالة من الاستقرار في أول تعاملات اليوم الأحد، نظرا لثبات سعر الذهب هذا اليوم.

وزاد سعر الذهب مصر في ختام تعاملات أمس السبت، ليرتفع بمعدل 43 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين في محلات الصاغة.



عيار 18



وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 920 جنيها للبيع و 928 جنيها للشراء بعد أن انخفض نحو 47 جنيها في أسبوعين

عيار 14

ووصل سعر عيار 14 لـ 715 جنيها للبيع و 722 جنيها للشراء وذلك لقيمة الجرام الواحد .



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 8584 جنيها للبيع و 8664 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-10-2022.

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 أشهر أعيرة الذهب نحو 1073 جنيها للبيع و 1083 جنيها للشراء وذلك بالنسبة للجرام الواحد منذ ذلك العيار



أوقية الذهب



وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 38.14 ألف جنيه للبيع و 38.5 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وأظهر سعر كيلو الذهب نحو 1.24 مليون جنيه للبيع و 1.24 مليون جنيه للشراء



استقرار الأسعار

وعلق المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،بأن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.

ملاذ آمن

من جانبه قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليومين الماضيين شهدا تحركات من الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة قوة الدولار، وهذا مؤشر لكي يبيع المحتفظون بالذهب في البورصة أو وضعه في أوعية أخرى مثل الدولار للاستفادة من الفائدة العالية.

وأضاف ميلاد، أن هناك انخفاضا عالميا في سعر الذهب، وعلى المستوى المحلي نتأثر بما يحدث عالميا، وبالتالي فقد شهدنا بعض الانخفاضات الموجودة في السوق المحلي، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض على المستوى العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية".

وذكر أن الذهب يبقى ملاذا آمنا ولا يفقد قيمته تحت أي ظروف، وهو ما نشهده على مدار السنوات الطويلة الماضية"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الذهب متوسط ليس قويا أو ضعيفا.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اضطراب في سوق الذهب

وشهد سوق سعر الذهب حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.