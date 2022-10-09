عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب اليونان بقوة 5.7 ريختر.. تفاصيل

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة بالقرب من باتراس في اليونان يوم السبت، حسبما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للسيمزولوجيا.

وكان الزلزال على بعد كيلومترين (1.24 ميل) تحت سطح الأرض، بحسب "إي إم إس سي".

فيما لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار أو إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب الزلزال الذي اقتربت شدته من 6 درجات ريختر.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر جزيرتي زاكينثوس وكيفالونيا غربي اليونان، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

أردوغان يدلي بتصريحات خطيرة حول اليونان.. تفاصيل

مصرع 15 شخصًا في غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميك - حسبما ذكر موقع جريك ريبورتر اليوناني، بأن مركز الزلزال يقع تحت سطح البحر على بعد حوالي 57 كيلومترا جنوب غربي مدينة ليكسوري في جزيرة كيفالونيا، وشعر به المواطنون بمعظم أنحاء غرب اليونان.

ومع ذلك، أغلقت السلطات اليونانية شاطئ نافاجيو الشهير أو شيبوريك بيتش بمدينة زاكينثوس بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال. تم إخلاء المنطقة ومنع السياح والقوارب من الوصول إلى الشاطئ.

يشار إلى أن الزلازل في اليونان شائعة الحدوث، إلا أنها لا تتسبب في وقوع أضرار الجسيمة أو وفيات، إلا أنه في عام 1999 قتل زلزال قرب العاصمة أثينا 143 شخصا.

زلزال اليونان ريختر الزلزال باتراس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ترشيحاتنا

طعام لـ الأشباح .. تعرف على أغرب مهرجان يقام في العالم

هل يرتفع مجددا؟ .. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق ووزارة الزراعة

حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء ترد

استفزت النساء وهاجمتها إعلامية.. 10 نصائح من ياسمين عز تكشف انحيازها للرجال | اعرف الحكاية

طريقة سحرية لتناول حلاوة المولد من غير زيادة وزن

أقل سعر لـ الدولار في 9 بنوك خاصة اليوم 9-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

هبة قطب تكشف طريقة لتشجيع الرجال على الزواج | تصريح غير متوقع

خناقة بمسجد .. جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة في وفاة شيخ المنوفية

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ