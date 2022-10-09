تسرب غاز الكلور بالشرقية وإصابة 12 شخصا وتعطيل الدراسة بمدرسة.. التفاصيل الكاملة

خلال الـ 24 ساعة الماضية..

خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت قرية الديدمون التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وتحديدا بمحطة الصرف الصحي الخاص بالقرية واقعة حادث تسرب غاز الكلور من إحدي الاسطوانات بمحطة مياه الديدامون النقالي ( كومباكت) تصرف ١٠٠ ل/ث نتيجة العطل الفني وتم أخذ عينات من جميع محطات المياه ومحطة الديدامون لتحليلها وجاءت نتيجة التحليل مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة تماما للاستخدام والشرب فيما أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا باشتباه اختناق.

ومن جانبه فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث تسريب غاز الكلور بمحطه مياه الشرب بالديدامون بمركز فاقوس حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

وأوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تسريب غاز الكلور داخل المحطة أسفر عن إصابة 12 شخصا بحالات اختناق تم نقل ٥ منهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم بالإضافة لإجراء الإسعافات الأولية لـ 7 حالات إختناق أخرى وهم في حالة صحية جيدة دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

أكدت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه لم يحدث أي انفجار في أسطوانة الكلور بالمحطة، مشيرة إلى أن التقرير الأولى للفنيين من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بموقع الحادث أفاد بتسرب غاز الكلور من أحدي الأسطوانات بمحطة مياه الدايدمون النقالي (كومباكت) تصرف 100 ل/ ث نتيجة لتلف المحبس الخاص بالأسطوانة وتم التعامل الفوري مع التسريب واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة، والسيطرة الكاملة على الأسطوانة التي حدث بها تسريب ونقلها لمكان آمن للتخلص منها وتم تشغيل المحطة مرة أخري.

وقالت المتحدثة الرسمية إن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطة مياه الشرب بالديدامون بمركز فاقوس نتج عنه عدة حالات اختناق دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة.

ننشر أسماء مصابي حادث تسرب غاز الكلور بمحطة الديدمون

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تسريب غاز الكلور، بمحطة صرف صحى الديدامون، بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن إصابة كلا من "محمد.ع.ب" 47 سنة، مقيم قرية المطاوعة مركز ههيا، و "أحمد.ال.ع" 32 سنة، سائق بمحطة المياة، مقيم المنا مكرم بمركز فاقوس، و"محمد.ال.ح"، 33 سنة، سائق بمحطة مياة فاقوس، مقيم الجواهرة بمركز فاقوس، و "أحمد.ع.ص" 15 سنة، طالب ، مقيم بفاقوس، و “ أحمد.ال.ع” 35 سنة، سائق، مقيم الديدامون بمركزفاقوس، و “ عبد البديع.ا.ال” 40 سنة،مقيم فاقوس، و “ حسن.م.ع” 54 سنة، مقيم فاقوس، موظف بمحطة مياة فاقوس، و “ محمد.ال.ع” 45 سنة، موظف بمحطة مياة فاقوس، و "محمد.إ" 37 سنة، موظف بمحطة مياة فاقوس، و "السيد.م.إ" 35 سنة موظف بمحطة مياة فاقوس، و "وحيد.ص.ع" 41 سنة، موظف بمحطة مياة فاقوس، جميعهم مصاب بحالات إختناق.

تم نقل خمس مصابين الي مستشفى فاقوس العام، لتلقى العلاج اللازم، فيما تم إسعاف باقى المصابين بمكانهم.

محافظ الشرقية يؤكد سلامة وصلاحية مياه الشرب بقرية الديدامون وخروج جميع حالات الإصابة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاحية مياه الشرب في جميع محطات المياه على مستوى المحافظة وتحديدا قرية الديدامون فضلا عن خروج جميع حالات الإصابة بعد تلقى العلاج بمستشفى فاقوس المركزي.

ومن جانبه اشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه عقب وقوع حادث تسرب غاز الكلور من أحدي الاسطوانات بمحطة مياه الديدامون النقالي( كومباكت) تصرف ١٠٠ ل/ث نتيجة العطل الفني تم أخذ عينات من جميع محطات المياه ومحطة الديدامون لتحليلها وجاءت نتيجه التحليل مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة تماما للإستخدام والشرب.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أنه تم التعامل مع التسريب وفقا لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتم السيطرة على الوضع، مؤكداً عمل محطة مياه الديدامون الآن بشكل كامل وبحالة جيدة.

تعطيل الدراسة بمدرسة فاطمه الزهراء الخاصة بالديدامون بمركز بفاقوس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعطيل الدراسة الأحد الموافق ٩ /١٠/ ٢٠٢٢ م بمدرسة فاطمة الزهراء الخاصة للتعليم الأساسي ( رياض أطفال _ ابتدائي _ إعدادي) بقرية الديدامون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وذلك حفاظاً على صحه وسلامه الطلاب والمعلمين والإداريين وجميع العاملين بالمدرسة، بعد حادث تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بالديدامون.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى اختناقات نتيجة تسريب غاز الكلور وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتأكد من صلاحية الجو والهواء المحيط وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتعارف عليها وكذلك تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطه مياه الشرب بالديدامون بمركز فاقوس نتج عنه عدة حالات إختناق دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه ، وعلى الفور تم انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التسريب ومعالجته للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.