عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. صور

انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، إثر انهيار منزل في حي شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، فيما لاتزال جهود الإنقاذ مستمرة للبحث عن 2 مفقودين.

 وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ من قسم شرطة ملوي، يتضمن انهيار منزل مأهول بالسكان في حي شمال مدينة ملوي ووجود مصابين.

بالابتهالات والمدائح النبوية.. أهالي المنيا يحتفلون بمولد "سيد الخلق" في مسجد سيدي أحمد الفولي

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي في المنيا.. أسماء

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والأمن وبالفحص تبين وجود 6 مصابين وهم محمد. ص 43 عاما، وزوجته مي. خ 33 عاما، وأبنائهما مؤمن 12 عاما، مالك 6 أعوام، ملك 4 أعوام، وهادي 5 أعوام - نجل أخيه، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي بينما جاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتم نقلهم للمستشفى التخصصي وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات واشتباه إرتجاج، فيما لايتزال جهود البحث مستمرة عن 2 مفقودين "شاب ومسنة".


وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لعمل كردون أمني حول المنزل المنهار وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي كإجراء إحترازي حفاظا على أرواح السكان والماره والتعرف علي أسباب وظروف إنهيار المنزل.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث بين إنقاض المنزل ورفع أجزاء من الإنهيار لإنتشال لمفقودين، وتحسبا لوجود أي مصابين أو ضحايا آخرين.

 

انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي
المنيا فصل التيار الكهربائي الاسعافات الاولية قوات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

موضوعات متعلقة

بالابتهالات والمدائح النبوية.. أهالي المنيا يحتفلون بمولد "سيد الخلق" في مسجد سيدي أحمد الفولي

ترشيحاتنا

فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر بسوهاج الجديدة | الشروط الكاملة

الري: الانتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8 ملايين فدان

بمشاركة 1100 مشروع فني من مصر.. مصطفى مدبولي يفتتح معرض تراثنا

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية تعاملات اليوم

بوتين يواجه المزيد من الخيارات القاتمة بعد انفجار جسر القرم.. تفاصيل

للمستحقين.. إعانة شهرية حال فقد صاحب المعاش طبقا للقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ