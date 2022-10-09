إصابة 6 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. صور

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، إثر انهيار منزل في حي شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، فيما لاتزال جهود الإنقاذ مستمرة للبحث عن 2 مفقودين.

وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ من قسم شرطة ملوي، يتضمن انهيار منزل مأهول بالسكان في حي شمال مدينة ملوي ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والأمن وبالفحص تبين وجود 6 مصابين وهم محمد. ص 43 عاما، وزوجته مي. خ 33 عاما، وأبنائهما مؤمن 12 عاما، مالك 6 أعوام، ملك 4 أعوام، وهادي 5 أعوام - نجل أخيه، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي بينما جاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتم نقلهم للمستشفى التخصصي وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات واشتباه إرتجاج، فيما لايتزال جهود البحث مستمرة عن 2 مفقودين "شاب ومسنة".



وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لعمل كردون أمني حول المنزل المنهار وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي كإجراء إحترازي حفاظا على أرواح السكان والماره والتعرف علي أسباب وظروف إنهيار المنزل.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث بين إنقاض المنزل ورفع أجزاء من الإنهيار لإنتشال لمفقودين، وتحسبا لوجود أي مصابين أو ضحايا آخرين.

انهيار منزل بملوي

انهيار منزل بملوي