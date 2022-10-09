انجاز عالمى.. عزمي محيلبة يتوج بذهبية بطولة العالم للرماية ويتأهل لأولمبياد باريس

في انجاز عالمي غير مسبوق لمصر .. نجح البطل عزمي محيلبة في الفوز بالميدالية الذهبية والحصول علي المركز الأول في بطولة العالم للرماية المقامة في كرواتيا في منافسات الاسكيت ليتوج محيلبة بطلا للعالم للرماية في منافسات الاسكيت لأول مرة في تاريخ مصر بعد تفوقه على العملاق الأمريكي فينيسيت هانكوك صاحب المركز الثاني و القطري راشيد صالح صاحب المركز الثالث في النهائي ليحقق محيلبة انجاز كبير للرماية المصرية.



كما نجح ايضا عزمي في حجز أول مقعد لمصر في أولمبياد باريس 2024 وجاء ذلك بعد تاهله إلى نهائي بطولة العالم للرماية في كرواتيا.



ومن جانبه تقدم مجلس ادارة اتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسني بالتهنئة للاعب عزمي محيلبة بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا في إنجاز كبير لمصر .



يذكر ان مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للرماية في الفترة من 12 حتي 28 اكتوبر الجاري بمدينة مصر الأوليمبية.



وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية عن موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية مشيرا إلي أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.