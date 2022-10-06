شبانة: شيكابالا أسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية.. واستفتاء "كاف" غير واقعي.. فيديو



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مقارنة شيكابالا نجم الزمالك وكرة القدم المصرية، بخاما بيليات لاعب زيمبابوي وصن داونز، ظالمة للأول، لأنه يتفوق على الأخير على مستوى التاريخ والشعبية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لا يمكن مقارنة شيكابالا بخاما بيليات لاعب زيمبابوي وصن داونز السابق، في كل الدول الإفريقية، ستجد اعتراف من الأفارقة بأن شيكابالا هو أسطورة وضمن أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية لأنه لاعب ممتع، البعض يتحدث عن عدم تحقيقه لعدد كبير من الألقاب.

رسالة شبانة لشيكابالا..

وأضاف شبانة،أقول لشيكابالا يجب أن لا تحزن من اختيارات "كاف"، وأعتقد أنه استفتاء تم عمله من أجل التفاعل على منصات السوشيال ميديا الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأتم شبانة، تاريخيًا شيكابالا أفضل من خاما بيليات ولا يقل عن اللاعبين الموجودين في الاستفتاء الخاص بالكاف، السوشيال ميديا تصنع قصص أحيانا وهي على الأرض غير موجود أو واقعي.