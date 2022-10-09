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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غادة إبراهيم: دخلت عالم التمثيل بسبب جمالي.. ومنى فاروق ضحية| فيديو

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لديها الكثير من الأصدقاء في عالم التمثيل مثل الفنانة فيفي عبده وسوسن بدر، والفنان أحمد ماهر، مضيفة أن الفلوس مهمة جدًا، ولكنها لا تسعى للحصول عليها ، قائلة: "إحنا لدينا الكثير من المحلات، ولدي عقل تجاري".

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وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها ببرنامج "من غير استئذان"، الذي يقدمه الإعلاميان شيماء حافظ وعمر أنس، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها دخلت التمثيل بسبب جمالها، وحصلت على أفضل وجه جديد، وبعد ذلك حصلت على الكثير من الجوائز على أدواها، معقبة: "شكلي هو البوابة التي أدخلتني عالم الفن، ولكن استمراري كان بسبب موهبتي وأدواري".

ولفتت إلى أنها حصلت على الكثير من التكريمات الفنية من مصر والخليج، وهذا الأمر يسعدها للغاية، معقبة: "الناس إلى الآن تحفظ أدواري في مسلسل الفنان الكبير محمود ياسين، وفي فيلم "بونو بونو".

وأضافت أن الزواج أكثر خطوة ندمت عليها، معقبة: "لو رجع الزمن بيا، لم أكن لأتزوج بالشخص الذي قام ببهدلة حياتي، وكنت قللت العصبية، انا عصبية جدًا، وهذا يضيع حقي".


غادة إبراهيم عن انتقاد الفنانة منى فاروق: "دي  ضحية.. انتوا مين عشان تحكموا عليها"

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها قد تعتزل من المجال الفني بناءً على رغبتها، وليس بسبب أحد، معقبة: "بمزاجي أمشي وأسيب التمثيل، لكن لو في حد عايز كده، مش هسيب المجال الفني وسأتمسك به حتى آخر لحظة"

وعن رأيها في الإعلامية بوسي شلبي، قالت الفنانة غادة إبراهيم، خلال استضافتها  على فضائية "الحدث اليوم": "عيب نقول عليها إعلامية، لقب الإعلامية يطلق على الإعلامية منى الشاذلي، دي إعلامية درست، وتستطيع أن تتحدث، مش عايزة أصنف بوسي شلبي".

وعن علاقتها بالراقصة دينا: "علاقتي بالفنانة دينا طيبة، وأحب أتفرج عليها، دينا فهمت خطأ بسبب اللي كانت في الجنازة، وأكيد هي عرفت الحقيقة".

ولفتت إلى أن الفنانة منى فاروق ضحية، معقبة: "منى فاروق فنانة موهبة، ونفسي ترجع تشتغل تاني، والأكثر من الظلم الذي تعرضت له،  قسوة المجتمع، انتوا مين عشان تحكموا عليها، انتوا ربنا".

وأشارت إلى أن الفنان محمد رمضان نجم دخل قلوب الجميع في مسلسل "ابن حلال"، معقبة :"محمد رمضان ممثل موهوب بجد، وممثل رائع، بدأ من الصفر، نختلف أو نتفق مع الفنان محمد رمضان، لكنه نجم موهوب، وما يتعرض له مؤخرًا؛ عبارة عن حملة وحقد، في قطيع مش عايزه يكون موجود".
 

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