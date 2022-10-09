عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 5 دول و1116 عارضا.. معرض تراثنا يقام على 10 آلاف متر (فيديو)

نيفين جامع
نيفين جامع

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اليوم تم افتتاح الدورة الرابعة لمعرض تراثنا وهذا المعرض يتم افتتاحه كل عام فى هذا الموعد، ويكون هناك حرص من الجهاز فى أن يقدم كل جديد داخل هذا المعرض.

txt

برلمانية: مشاركة الدول العربية في معرض تراثنا يعزز أهميته وينعش الصادرات

txt

منتجات مطروح تشارك بـ 8 أجنحة في معرض تراثنا

وأضافت "جامع" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المعرض يقام على 10000 متر ويشارك فيه أكثر من 1116 عارضا وأيضا هناك 5 دول عربية مشاركة في هذا المعرض الهام.

وتابعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الـ 5 دول هم المملكة العربية السعودية ضيف شرف، والامارات والأردن والسودان وليبيا، مشيرة إلى أن هناك جناح خاص للمحافظات الحدودية.

المملكة العربية السعودية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات نيفين جامع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 25-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم فلامبو البوروندى 1-0 برأسية عبدالمجيد وينتظر مباراة العودة للتأهل

رئيس تايوان تتعهد بتعزيز القوة القتالية مع تصاعد التوترات في الصين

أحمد موسى: ليس من حق تركيا التنقيب عن الغاز في ليبيا

الموسيقيين عن أغنية انتش واجري: صحينا من النوم وجدنا حاجة غريبة منتشرة

سعر الكاوتش وصل 11 ألف جنيه.. أحمد موسى: اللي معاه عربية يحافظ عليها

سعر وأوراق استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يغنيك عن الأدوية.. أقوى مضاد حيوي في العالم موجود بمطبخك

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبقول والحديد

بعد كشفها سبب عدم إنجابها.. 5 إطلالات لـ غادة إبراهيم| شاهد

نوع شائع من الحبوب كثرة تناوله يؤدي للإصابة بانسداد الشرايين ومرض السكري

فيديو

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

سجن وغرامة.. محامي سائق السويس المتهور يطالب ببراءته والمحكمة تصدر حكمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ