بمشاركة 5 دول و1116 عارضا.. معرض تراثنا يقام على 10 آلاف متر (فيديو)

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اليوم تم افتتاح الدورة الرابعة لمعرض تراثنا وهذا المعرض يتم افتتاحه كل عام فى هذا الموعد، ويكون هناك حرص من الجهاز فى أن يقدم كل جديد داخل هذا المعرض.

وأضافت "جامع" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المعرض يقام على 10000 متر ويشارك فيه أكثر من 1116 عارضا وأيضا هناك 5 دول عربية مشاركة في هذا المعرض الهام.

وتابعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الـ 5 دول هم المملكة العربية السعودية ضيف شرف، والامارات والأردن والسودان وليبيا، مشيرة إلى أن هناك جناح خاص للمحافظات الحدودية.