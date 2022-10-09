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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المشروعات الصغيرة بالنواب: القانون الجديد به مميزات وحوافز عديدة

صدى البلد

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعد الكثير من المستثمرين بعدد كبير من المميزات والحوافز التي دفعتهم للاستثمار في مصر، وكذا دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

 

وأضاف «مرعي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المستثمر مع حضوره لجهاز تنمية المشروعات فيتم تصنيف نوعيه مشروعه، ومن ثم إعطاءه شهادة بالتصنيف، وفي أعقاب ذلك يتم تسليمها للضرائب حتى يجرى محاسبته عبر ما يسمي بـ«الضريبة المقطوعة».

 

واستطرد: «كانت أكبر مشكلة بتواجهنا هي مشكلة التسويق، ووفرنا لأصحاب المشاريع بيع منتجاتهم للوزارات والهيئات الحكومية، وعملنا في القانون أن لازم يتم التوريد للحكومة في مناقصاتها بواقع 20% من مناقصات التي تطلبها الحكومة من قبل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

 

وأوضح أن القانون الجديد تنفذه الحكومة وجهات الولاية المشتركة كالمحليات والتضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط، «الناس عندها فلسفة أن الدولة بتضحك علينا، بالرغم أن هذا الأمر مش موجود، أنا نائب من سنة 1990 ومشوفتش اللي شوفته دلوقتي إلا في عهد الرئيس السيسي، ودي حقيقة».

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