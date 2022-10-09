محافظ الوادي الجديد يبحث فصل منطقة التأمين الصحي عن فرع أسيوط

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة؛ لبحث آخر مستجدات فصل المنطقة عن فرع أسيوط.

تم الاتفاق على توفير مقر بديل للفرع لحين الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة المقر الدائم وذلك تيسيرًا على متلقي خدمات التأمين الصحي من المواطنين.

كما استعرض المحافظ إجراءات اختبار العاملين بالوحدة الحسابية للفرع لبدء تفعيلها، ووجه بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد لعقد اللجان الطبية بالمحافظة بالاستعانة بأساتذة كلية الطب البشري.