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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك في المهرجان الدولي السادس للتمور

صدى البلد

شارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى المهرجان الدولى السادس للتمور المصرية المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ اكتوبر ٢٠٢٢ كأحد الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان منذ دورته الأولى وعضو فى لجنة التنظيم.

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وتأتى مشاركة المجلس لتقديم الدعم للشركات المصرية المنتجة للتمور ومصنعاتها بهدف تنمية الصادرات المصرية من التمور ونشر الوعى باليات اختراق الاسواق العالمية وكيفية تحديد الاسواق الانسب وفقا لطبيعة المنتج وقدرات الشركات المنتجة.

كما تفقد  وزير التجارة والصناعة جناح المجلس خلال فاعليات افتتاح المهرجان بصحبة السيد محافظ اسوان والسيد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وكوكبة من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومحافظة اسوان حيث قام السيد المهندس/ تميم الضوى نائب المدير التنفيذى باستعراض جهود المجلس فى تنمية صادرات قطاع التمور ومصنعتها وعرض ملامح استراتيجية مصنعات التمور التى تتم حاليا بالتعاون مع جائزة خليفة بالاضافة الى اهداف مجموعة عمل مصنعات التمور التى قام المجلس بتشكيلها مؤخرا.

كما شارك المجلس بالندوات العلمية المقامه على هامش فاعليات المهرجان بمحاضرة للسيد المهندس/ تميم الضوى نائب المدير التنفيذي عن تطور الصادرات العالمية للتمور والاسواق المستهدفه وفقا لاحدث بيانات للتجارة الدولية بالاضافة الى عرض مجموعة من التوصيات لتنمية صادرات التمور المصرية ومصنعاتها.

والجدير بالذكر ان كمية التمور العالمية المصدرة حققت نسبة نمو ١٣٢% خلال الفترة من ٢٠١٠ الى ٢٠٢١ باجمالى كميات بلغت ١.٨ مليون طن وبنسبة زيادة ٣% مقارنة بكميات صادرات التمور العالمية فى ٢٠٢٠، كما بلغ معدل النمو السنوى فى كميات صادرات التمور العالمية حوالى ٨% سنويا خلال الفترة مت ٢٠١٠ الى ٢٠٢١، وتحتل مصر المركز الحادى عشر عالميا فى تصدير التمور فى عام ٢٠٢١ بقيمة بلغت ٥٠ مليون دولار تقريبا.

وزير التجارة والصناعة جامعة حلوان وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصرية

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