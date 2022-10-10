3 مدارس تدخل قائمة مبادرة حياة كريمة بالفرافرة في الوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن ٣ مدارس جديدة بالفرافرة دخلت الخدمة هذا العام ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة.

وأضاف أنه قام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية، شملت حضور طابور الصباح المدرسي بمدرسة طلعت ضرغام للتعليم الأساسى.

وحرص وكيل الوزارة على مشاركة طلاب المدرسة الطابور المدرسى وتمارين الصباح والإذاعة المدرسية .

وعقب أداء مراسم تحية العلم تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب لقياس المستوى التحصيلى لهم، موجهًا بضرورة تواصل إدارة المدرسة وأولياء الأمور والاستماع لكافة المقترحات والآراء من أجل خدمة تعليمية متميزة وبيئة مناسبة تسعد أبناءنا الطلاب.