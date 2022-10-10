عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 مدارس تدخل قائمة مبادرة حياة كريمة بالفرافرة في الوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

قال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن ٣ مدارس جديدة بالفرافرة دخلت الخدمة هذا العام ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة.

وأضاف أنه قام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية، شملت حضور طابور الصباح المدرسي بمدرسة طلعت ضرغام للتعليم الأساسى.

وحرص وكيل الوزارة على مشاركة طلاب المدرسة الطابور المدرسى وتمارين الصباح والإذاعة المدرسية .

"الوادي الجديد" تشارك في ملتقى الأسر الطلابية للجامعات بكفر الشيخ

وعقب أداء مراسم تحية العلم تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب لقياس المستوى التحصيلى لهم، موجهًا بضرورة تواصل إدارة المدرسة وأولياء الأمور والاستماع لكافة المقترحات والآراء من أجل خدمة تعليمية متميزة وبيئة مناسبة تسعد أبناءنا الطلاب.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الزراعة حياة كريمة العملية التعليمية مبادرة حياة كريمة منظومة العمل خدمة تعليمية متميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

داخل الفصل .. وفاة طالبة في ثانية إعدادي بالشرقية بعد حالة إغماء

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

موضوعات متعلقة

"الوادي الجديد" تشارك في ملتقى الأسر الطلابية للجامعات بكفر الشيخ

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مدرسة We

ترشيحاتنا

مدفيديف: نظام أوكرانيا يشكل تهديدا على روسيا ويجب تفكيكه

40 ألف صندوق مساعدات غذائية.. مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة وصل الخير3

بـ 300 جنيه فقط .. شروط وخطوات إنشاء «مزرعة مواشي»

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

ضربات في كل مكان.. هل كشر القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا عن أنيابه؟

رفع فائدة الدولار وتحديد سقف للسحب.. بنكا الأهلي ومصر يحميان سوق العملات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

شاهد.. مقتنيات متحف نبيل درويش بالحرانية قبل إزالته

نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض القلب والكبد | طبيب يحذر

مات الملك.. تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon

فيديو

كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

اﻟﻤﺰﻳﺪ