عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في اتصال هاتفي..

وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بالفوز بذهبية العالم للرماية والتأهل لأولمبياد باريس

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع اللاعب "عزمى محيلبة" بطل مصر فى الرماية لتهنئته على إنجازه التاريخى بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرماية الخرطوش المقامة في كرواتيا.

 

وبهذه النتيجة يتأهل "عزمى محيلبة"، إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ ليحجز أول مقعد لمصر فى الأولمبياد المقبلة.

 

أعرب الوزير عن خالص تقديره للاعب والجهاز الفنى ومنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذى سطره عزمى محيلبة فى سجل نجاحات الرياضة المصرية التى تلقى كل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية ، والتى لها بالغ الأثر فى النتائج المحققة فى مختلف المحافل.

 

أكد الدكتور أشرف صبحى  على التنسيق والمتابعة الدورية مع جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية لإعداد أبطال مصر فى مختلف الألعاب استعداداً للبطولات المقبلة، والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، والمنافسة بها على العديد من الميداليات، مشيراً إلى رعاية ودعم اللاعبين المميزين، وتوفير كافة احتياجاتهم، وتهيئة الأجواء المحيطة بهم لاستدامة تحقيق الإنجازات المتتالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

داخل الفصل .. وفاة طالبة في ثانية إعدادي بالشرقية بعد حالة إغماء

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

ترشيحاتنا

مدفيديف: نظام أوكرانيا يشكل تهديدا على روسيا ويجب تفكيكه

40 ألف صندوق مساعدات غذائية.. مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة وصل الخير3

بـ 300 جنيه فقط .. شروط وخطوات إنشاء «مزرعة مواشي»

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

ضربات في كل مكان.. هل كشر القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا عن أنيابه؟

رفع فائدة الدولار وتحديد سقف للسحب.. بنكا الأهلي ومصر يحميان سوق العملات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

شاهد.. مقتنيات متحف نبيل درويش بالحرانية قبل إزالته

نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض القلب والكبد | طبيب يحذر

مات الملك.. تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon

فيديو

كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

اﻟﻤﺰﻳﺪ