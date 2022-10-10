وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بالفوز بذهبية العالم للرماية والتأهل لأولمبياد باريس

في اتصال هاتفي..

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع اللاعب "عزمى محيلبة" بطل مصر فى الرماية لتهنئته على إنجازه التاريخى بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرماية الخرطوش المقامة في كرواتيا.

وبهذه النتيجة يتأهل "عزمى محيلبة"، إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ ليحجز أول مقعد لمصر فى الأولمبياد المقبلة.

أعرب الوزير عن خالص تقديره للاعب والجهاز الفنى ومنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذى سطره عزمى محيلبة فى سجل نجاحات الرياضة المصرية التى تلقى كل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية ، والتى لها بالغ الأثر فى النتائج المحققة فى مختلف المحافل.

أكد الدكتور أشرف صبحى على التنسيق والمتابعة الدورية مع جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية لإعداد أبطال مصر فى مختلف الألعاب استعداداً للبطولات المقبلة، والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، والمنافسة بها على العديد من الميداليات، مشيراً إلى رعاية ودعم اللاعبين المميزين، وتوفير كافة احتياجاتهم، وتهيئة الأجواء المحيطة بهم لاستدامة تحقيق الإنجازات المتتالية.