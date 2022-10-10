تراجع سعر الذهب وعيار 21 يسجل 1083 جنيهًا

سعر الذهب .. تراجع سعر الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1677 دولارًا، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، وتتجه انظار المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها بوقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستعطي مزيدًا من الوضوح حول وتيرة تشديد الفيدرالي الأمريكي باجتماعه المقبل.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 7 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1083 جنيهًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1238 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 928 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 722 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8664 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 1.3% وبقيمة 14 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% وبقيمة 14 دولارًا بالأسواق العالمية.

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سعر الذهب اليوم

عيار 24 الأغلى فئة

سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين نحو 1238 جنيهاً بينما كان صباح اليوم ببداية التعاملات 1248جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1135 جنيهاً بعدما كان 1144 جنيها .

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عيار 21 الأكثر تداولا



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1083 جنيهاً بعدما كان 1092جنيها .



جرام الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 928 جنيهاً بعدما كان 936جنيها .

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سعر جرام الذهب عيار 14



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 722 جنيهاً بعدما كان 728جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 624 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8664 جنيهاً بعدما كان 8736 جنيها.

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سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1696دولارا للأوقية

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أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.