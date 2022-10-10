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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب وعيار 21 يسجل 1083 جنيهًا

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

سعر الذهب .. تراجع سعر الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1677 دولارًا، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، وتتجه انظار المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها بوقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستعطي مزيدًا من الوضوح حول وتيرة تشديد الفيدرالي الأمريكي باجتماعه المقبل.

اشترى شبكتك| تراجع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1083 جنيها

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 7 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1083 جنيهًا.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1238 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 928 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 722 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8664 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 1.3% وبقيمة 14 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% وبقيمة 14 دولارًا بالأسواق العالمية.

الذهب

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سعر الذهب اليوم

عيار 24 الأغلى فئة 
سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين نحو  1238 جنيهاً بينما كان صباح اليوم  ببداية التعاملات 1248جنيها .

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1135 جنيهاً بعدما كان 1144 جنيها .

 

الذهب

الذهب
الذهب

عيار 21 الأكثر تداولا


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  1083 جنيهاً بعدما كان 1092جنيها  .


جرام الذهب عيار 18

 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  928 جنيهاً بعدما كان 936جنيها  .

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 14


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 722 جنيهاً بعدما كان  728جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 624 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8664 جنيهاً بعدما كان  8736 جنيها.

الذهب

الذهب
الذهب


سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1696دولارا للأوقية

 

الذهب

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم عيار 18 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24

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