طالبة أبو رواش ماتت فجأة.. أعراض وأسباب صادمة لـ هبوط الدورة الدموية

توفيت خلال الساعات الماضية، طالبة في منطقة أبو رواش، بعد إصابتها بـ هبوط حاد في الدورة الدموية داخل مدرسة الاعدادية، ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.



ويحدث هبوط الدورة الدموية عندما يتداخل شيء ما مع نظام الدورة الدموية المعقد والبعيد المدى الذي ينقل الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى الجسم بالكامل، عندما يكون القلب والأوردة والشرايين والشعيرات الدموية والأوعية الدموية الأخرى بصحة جيدة ، يمكنها أن تمنح الخلايا كل ما تحتاجه بطريقة فعالة، إنها دورة مستمرة لجلب الأكسجين والضروريات الأخرى للخلايا والتخلص من النفايات.

تُصعّب العوائق الموجودة في الأوعية الدموية مرور الدم ، خاصة عند محاولة الوصول إلى أجزاء الجسم التي تبعد أطول مسافة عن قلبك - أصابع اليدين والقدمين، أكبر مشكلة في ضعف الدورة الدموية هي أن خلاياك لا تحصل على كمية الأكسجين التي تحتاجها، عندما لا تحتوي الخلايا على الأكسجين الذي تحتاجه ، فإنها لا تستطيع العمل بشكل جيد.



أعراض هبوط الدورة الدموية



يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية عددًا من الأعراض ، بما في ذلك:

العضلات التي تؤلم أو تشعر بالضعف عند المشي.

إحساس "دبابيس وإبر" على جلدك.

لون الجلد شاحب أو أزرق.

برودة أصابع اليدين أو القدمين.

خدر.

ألم صدر.

يتورم.

الأوردة التي تنتفخ.



أسباب هبوط الدورة الدموية

يمكن أن تؤدي الحالات التي تقلل من تدفق الدم إلى ضعف الدورة الدموية ، مثل:

التدخين: تتسبب المواد الكيميائية في تلف الأوعية الدموية ، مما يعرضك لخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم: عندما يدفع دمك جدران الأوعية الدموية بقوة كبيرة ، يمكن أن يضعفها. هذا يجعل من الصعب على الدم أن يتحرك من خلالها.

تصلب الشرايين: تتراكم اللويحات (التي تحتوي على الدهون والكوليسترول) داخل الشرايين ، مما يحد من تدفق الدم.

داء السكري: وجود الكثير من الجلوكوز في الدم يمكن أن يضر الأوعية الدموية.

تجلط الأوردة العميقة: يصنع جسمك جلطة دموية في ساقك ، مما يقلل من تدفق الدم.

الانصمام الرئوي: تنفجر جلطة دموية في ساقك وتذهب إلى رئتيك ، مما يمنع الدم من الوصول إلى رئتيك.

مرض الشريان المحيطي: يقلل البلاك الموجود داخل الشرايين الطرفية من كمية الدم التي تصل إلى ساقيك وقدميك.

دوالي الأوردة: عندما يرتفع ضغط الدم ، يمكن أن يتلف جدران وصمامات الأوردة. يمكن أن يتدفق الدم داخل الأوردة بطريقة خاطئة.

مرض رينود: تضيق الأوعية الدموية في أصابع قدميك وأصابعك عندما تكون متوترًا أو باردًا.

السمنة: يمكن أن تعرضك السمنة لخطر المشاكل الطبية التي تبطئ تدفق الدم ، مثل مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول.



المصدر: clevelandclinic