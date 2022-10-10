بدء الدراسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنيا الأهلية.. شاهد

استقبل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ الطلاب الجُدد الملتحقين بجامعة المنيا الأهلية الذين بدأوا الدراسة بمقر الجامعة وذلك بعد أن عقدت جامعة المنيا الأم عدة لقاءات تعريفية وترحيبية للطلاب الجُدد الملتحقين بالكلية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية وتشجيعهم على الاهتمام بالجانب العلمي وممارسة الأنشطة الطلابية.

وقام الدكتور عصام فرحات خلال استقباله للطلاب اليوم بتوزيع الهدايا والأعلام على الطلاب، الذين قاموا بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي إنجاز هذا المشروع القومي الكبير لتطوير منظومة التعليم العالي بمصر، كما نظم فريق الموسيقى والكورال بالجامعة فقرات فنية شملت العزف والأغاني الوطنية ضمن فعاليات الاستقبال.

رافق الدكتور عصام فرحات خلال استقباله للطلاب، عمداء الكليات، والدكتور أبو هشيمة السيد منسق عام الجامعة الأهلية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب.

وقال الدكتور عصام فرحات أن هذا اليوم هو حدث تاريخي ببدء الدراسة بمقر جامعة المنيا الأهلية إحدى الجامعات الأهلية التي أنشئت من رحم الجامعات الحكومية، والتي أنشئت على غرار جامعات الجيل الرابع لتؤهل خريجيها لوظائف المستقبل، موجها خالص تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته لتحقيق هذا الإنجاز العظيم، حتى أصبح واقعًا يشهده الجميع اليوم، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما قدم شكره للهيئة الهندسية على الإنجاز غير المسبوق التي حققته في وقت قياسي.

ومن جانبه وجه المحافظ، ترحابه وتهنئته للطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معبرًا عن سعادته لشهادته على افتتاح هذا الصرح الكبير، مؤكدًا أن تحقيقه جاء نتاج اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بصعيد مصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على جامعتهم الجديدة، كما قدم أيضًا شكره للهيئة الهندسية على ما أنجزته.

وخلال الجولة أطمئن د. "فرحات" على جاهزية المعامل والمدرجات بالجامعة الأهلية بمبني العلوم الطبية، وانتظام الدراسة بالقاعات، وجاهزية المنشآت التعليمية لتقديم خدماتها التعلمية المتميزة لطلاب الجامعة الجدد.

يذكر أن جامعة المنيا الأهلية بدأت الدراسة بها ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية الذي التحق 300 طالب وطالبة.



بدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية

بدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية

بدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية