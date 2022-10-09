حفاظا على حياة المواطنين.. إخلاء منزل مجاور للعقار المنهار في ملوي بالمنيا

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا عقارا مجاورا للمنزل المنهار في شمال المدينة، وذلك نتيجة تعرضه لتصدع جراء الإنهيار الذي وقع فجر اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص فيما لاتزال جهود البحث مستمرة عن مفقودين من أسرة واحدة.

وأرجع شهود عيان بموقع الحادث سبب إنهيار المنزل لحدوث شروخ حيث يعود إنشائه لأكثر من 50 عاما وهو مكون من طابقين، ومقام علي حوامل وسقف خرساني.

ووصل فريق من شركة الغاز لغلق المحابس الرئيسية بمكان وقوع الانهيار، وذلك لحدوث كسر بماسورة غاز داخل المنزل المنهار.



ومن جانبه كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات حادث انهيار عقار خلف شونة بنك مصر - بشارع عاطف بركات المتفرع من شارع المجيدي – بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور توجه السكرتير العام، لموقع انهيار العقار لمتابعة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالإضافة لفرض كردون أمنى بمحيط العقار، وفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، كما تم إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح السكرتير العام، ان الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويجري المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية، لأعمال البحث تحت الأنقاض.

كما تابع السكرتير العام، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، حالة المصابين جراء حادث انهيار العقار بمستشفى ملوي العام، للتأكد من مدى تلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث نقل لهم تمنيات محافظ المنيا بالشفاء العاجل، موجها بضرورة توفير كامل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم الشفاء.