286 كاميرا و13 شاشة عرض لمتابعة الاختبارات الإلكترونية في طب المنيا

أجرى الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية ؛ لمتابعة سير أعمال الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الثالثة لكلية الطب بجامعة المنيا، والتي يؤديها 660 طالبًا وطالبة.

وشدد فرحات ، على ضرورة الالتزام ومراعاة القواعد والضوابط داخل اللجان، وتواجد الكثافة الكافية من المراقبين والملاحظين داخل قاعات الاختبارات؛ تحقيقاً للانضباط، والمتابعة الحثيثة بكاميرات المراقبة للعملية الامتحانية لمنع أية مسببات لحالات الغش، وتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب اختباراتهم.

موضحا، حجم التجهيزات والبنية التحتية بقاعات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، التي تحتوي على 286 كاميرا مراقبة، و13 شاشة عرض، لمتابعة العملية الامتحانية بالمركز، مؤكدًا على التزام الجامعة بوضع كافة الإجراءات التي تحفظ سلامة سير وانتظام العملية الامتحانية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل، نائب مدير المركز، والدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.