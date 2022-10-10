أرعبت ابنه.. سمكة قرش الثور تهجم على ذراع سائح في أستراليا.. شاهد

هجمت سمكة قرش الثور على ذراع سائح في أستراليا أمام أعين ابنه وزوجته في لحظات أرعبت الطفل الصغير على والده بداية مع مشاعر فخر به.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الاثنين، فإن سمكة قرش الثور كانت على وشك تمزيق ذراع أب يدعي روبي بيك ويبلغ من العمر 38 عاما.

سمكة قرش الثور تهجم على ذراع سائح بأستراليا

حدثت الواقعة المرعبة لهجوم سمكة قرش ثور بطول 9 أقدام بينما كان السائح يصطاد بالرمح على بعد حوالي 11 كيلومترا من ساحل أستراليا الغربية.

وبعد أن تأثر الطفل البالغ من العمر 4 سنوات بما حدث مع والده في هجوم سمكة قرش مرعب وصفه مقدما له تحية على مواجهته للسمكة الشرسة بـ «الشجاع».

وأوضحت زوجة السائح في حديثها لقناة 7News الأسترالية: «ابننا البالغ من العمر أربع سنوات فخور بالوالده الشجاع، ولحسن الحظ لم يشهد الكثير من هجوم الرعب حيث أبعده الأولاد على القارب من استمرار مشاهدة المعركة بين والده وسمكة القرش».

أرعبت ابنه..سمكة قرش الثور تهجم على زراع سائح في أستراليا..شاهد

وبعد الهجوم المرعب، نقل السائح إلى مستشفى في بيرث على الفور حيث خضع لعملية جراحية طارئة، بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ التي خضع لها فور وقوع الحادث الوحشي.

ولا يزال بيك في المستشفى بحالة مستقر، لكنه قد يحتاج إلى مزيد من الجراحة والمتابعات الصحية.

أرعبت ابنه..سمكة قرش الثور تهجم على زراع سائح في أستراليا..شاهد

تعليق السلطات الأسترلية المسؤولة على حادث هجوم القرش

من جانبه، علق رئيس بلدية بورت هيدلاند بيتر كارتر على الحادث لـ 9News الأسترالية، قائلا: «إنه أمر مأساوي، لا أحد يريد أن يفقد ذراعه أو ساقه عندما يذهبون للصيد بالرمح، كما أنه أمر نادر جدا جدا، فنحن لا نتعرض عادة لهجمات أسماك القرش في بورت هيدلاند».

أرعبت ابنه..سمكة قرش الثور تهجم على زراع سائح في أستراليا..شاهد

وتعد هجمات أسماك القرش في أستراليا نادرة الحدوث بمتوسط ​​12.5 حادثة حدثت سنويا على مدار العقد الماضي.

ووفقا لقاعدة بيانات حوادث القرش التي تديرها جمعية الحفاظ على تارونجا بأستراليا ، وجامعة فليندرز، وإدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز، فقد تم الإبلاغ عن 9 هجمات في عام 2022، أحدها قاتل.