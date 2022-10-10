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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطة الدراسة والمناهج بالمراحل الأزهرية المختلفة.. تفاصيل

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن خطة الدراسة والجداول الاسترشادية للمراحل المختلفة (الإبتدائية ، الإعدادية ، الثانوية) للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفيما يلي نستعرض خطط الدراسة التي تشمل المقررات والمناهج لكل مرحلة.

 

مهام شيوخ المعاهد الأزهرية في العام الجديد.. دليل كامل

تعليمات مشددة لـ المعاهد الأزهرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

 

خطة الدراسة للمرحلة الإبتدائية الأزهرية
 

خطة الدراسة والجداول الاسترشادية للمراحل المختلفة (الإبتدائية) للعام الدراسي الجديد 2022-2023

 

البرنامج التأهيلي التكاملي

 

خطة الدراسة وتوزيع المناهج الدراسية للبرنامج التأهيلي التكاملي "النسخة المعتمدة" للعام الدراسي الجديد 2022-2023
 

 

خطة الدراسة لمرحلة رياض الأطفال

 

خطة الدراسة وتوزيع المناهج الدراسية لمرحلة رياض الأطفال"النسخة المعتمدة" للعام الدراسي الجديد 2022-2023
 

 

خطة الدراسة للرابع والخامس الإبتدائي

 

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، خطة الدراسة وتوزيع المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس "النسخة المعتمدة" للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للمراحل المختلفة
 

 

خطة الدراسة للمرحلة الإعدادية

 

خطة الدراسة وتوزيع المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية "النسخة المعتمدة" للعام الدراسي الجديد 2022-2023

 

خطة الدراسة للمرحلة الثانوية

 

خطة الدراسة وتوزيع المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية "النسخة المعتمدة" للعام الدراسي الجديد 2022-2023

 

 

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، نستعرض هذه الخريطة في التقرير التالي:

 

 

بداية الدراسة بالمعاهد الأزهرية

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن بداية الدراسة بالمعاهد ستكون يوم السبت الموافق 5 من ربيع الأول 1444 هجرية - 1 أكتوبر 2022.

وأضاف أن إجازة نصف العام ستكون بداية من يوم السبت 28 ينابر 2023 وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023.

وذكر أن بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية ستكون يوم السبت 11 فبراير 2023.

المعاهد الأزهرية

 

امتحانات النقل الإبتدائي

 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.


امتحانات النقل الإعدادي بالمعاهد الإعدادية والبعوث الإسلامية

 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية

 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 مايو ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

امتحانات النقل لمعاهد القراءات

 

تبدأ امتحانات الدور الأول بصفوف النقل بمعاهد القراءات ، يوم السبت 6 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

طالبات الازهر


امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 14 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 مايو 2023 ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.


امتحانات شهادات القراءات


تبدأ امتحانات الدور الأول بشهادات القراءات يوم السبت 20 مايو ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.

ويكون امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات يوم السبت 16 سبتمبر 2023.


امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث


تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 3 يونيو 2023 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس.

 

مصروفات المعاهد الأزهرية 2022

 

أعلن الأزهر الشريف، عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023  في المعاهد الأزهرية، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية الأزهرية.


مصروفات المعاهد العادية 
 

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 66،85 جنيه
المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 67،85 جنيه

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 77،35جنيه

المرحلة الثانوية: يتم سداد رسوم قدرها 90،35 جنيه



مصروفات المعاهد النموذجية

 

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 171،85 جنيه

رياض الأطفال باللغات يتم سداد رسوم قدرها 821،85 جنيه

المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 172،35 جنيه

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 206،35 جنيه

المرحلة الثانوية يتم سداد رسوم قدرها 232،35 جنيه

 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر تحصيل مبلغ 200 جنية مصاريف تأسيس من الصفوف الأولي بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر الشريف بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية واللغات.

طالبات الأزهر

 

حظر الملابس الضيقة

 

عمم قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني منشورا على جميع المناطق الأزهرية بالمحافظات ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يقول فيه : ( ينبه علي أعضاء هيئة التدريس من السيدات بالمعاهد الأزهرية الإلتزام بالزي المناسب وعدم إرتداء الملابس الضيقة والقصيرة و عدم وضع المساحيق وأدوات التجميل داخل المعاهد والإلتزام بالزي الموحد من قبل جميع التلاميذ بما يتناسب مع مكانة ورفعة الأزهر الشريف) .

ووجه رئيس قطاع المعاهد جميع مديري المناطق بضرورة التشديد على  اتباع التعليمات والوقوف على مدى تنفيذها من عدمه .

حظر عمل المحفظين بغير تخصصهم

 

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، قرارا بعدم السماح لموجهي ومعلمي القرآن الكريم، على مستوى الجمهورية، بالتقدم لأي عمل خارج إدارة شئون القرآن الكريم إلا بعد موافقة كتابية من مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

ونفذ الأزهر الشريف، ممثلا في الإدارة العامة لشئون القرآن بالمعاهد الأزهرية، لأول مرة في العالم الإسلامي، مقرأة قرآنية تقودها امرأة موجهة من إدارة شئون القرآن بمنطقة القاهرة الأزهرية.

 

خطة الدراسة للمرحلة الإعدادية خطة الدراسة للمرحلة الثانوية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

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