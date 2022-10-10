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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 430 ألف جنيه .. مواصفات هوندا سيتي موديل 2022 فى مصر

سيارة هوندا سيتي
سيارة هوندا سيتي موديل 2022

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات موديل 2022، التي تناسب أغلب فئات المجتمع المصري وتناسب احتياجاتهم ، ومن تلك الطرازات سيارة هوندا سيتي التي حظيت بشعبية كبيرة بين المواطنين المصريين بسبب المميزات والتكنولوجيات التي تحتوي عليها مقارنة بسعرها .

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

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المواصفات الفنية لسيارة هوندا سيتي موديل 2022

تستمد سيارة هوندا سيتي موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 121 حصان، وعزم أقصي للدوران 145 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 1 لتر لقطع مسافة 21.1 كم/ ساعة .

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة هوندا سيتي موديل 2022

تقدم سيارة هوندا سيتي موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول4553 مم، والعرض1748 مم، والارتفاع1467 مم، وسعة خزان الوقود40 لتر، وسعة الشنطة الخلفية506 لتر.

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة هوندا سيتي موديل 2022

تحتوي سيارة هوندا سيتي موديل 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم فى الجر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأحزمة أمان، ومثبت السرعة.

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة هوندا سيتي موديل 2022

تأتي سيارة هوندا سيتي موديل 2022 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها،  خاصية الدخول الذكي، إمكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت، وزر تشغيل المحرك، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية دون استخدام المفتاح،  ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات بالأبواب الأربعة، وشاشة وسائط مقاس 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي، وويب لينك، وعدد 2 مدخل USB، وعجلة القيادة متعددة المهام، وعجلة قيادة مزودة بمبدل للسرعات، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وراديو، وكاسيت .

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

المواصفات الخارجية لسيارة هوندا سيتي موديل 2022

تظهر سيارة  هوندا سيتي موديل 2022 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ،  مصابيح أمامية هالوجين، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، و جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب LED، ومصابيح خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا.

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة هوندا سيتي موديل 2022 من 430 ألف جنيه، وتصل إلي 450 ألف جنيه.

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