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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى: علامة استفهام كبيرة حول "كازينو بديعة".. ولا خلاف مع سمية الخشاب

بشرى
بشرى

نفت النجمة بشري، وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بسبب مسرحية "كازينو بديعة"، موضحة أن سمية الخشاب ليس لها علاقة بالأمر حيث أنها ممثلة يتم عرض العمل عليها وتوافق أو ترفض فقط، ومن يسأل في ذلك الشركة المنتجة وأخرين، موضحة أن الشخصيات التراثية ملك للجميع وكل شخص من حقه تقديمها بالطريقة المناسبة من وجهة نظره، وفي النهاية الحكم للجمهور، موضحة إنها تتمني التوفيق والنجاح لكل زملائها.

 

وأكدت بشري ان المنتج محمد جوهر عرض عليها المسرحية منذ ٢٥ عاما وكان أول رئيس لها في العمل عندما كانت طفلة ولكن كان عمرها صغير علي الشخصية ذلك الوقت وجدد العرض المنتج محمد جوهر  منذ فترة حيث أن عمرها أصبح مناسب للشخصية وبالفعل تم التعاقد مع مسرح الزمالك.

 

ونوهت بشري أن هناك علامة استفهام كبيرة وهي لماذا تم الإعلان عن المسرحية الأخري بعد أن أعلنت وأعلن مسرح الزمالك بعدة أيام.

 

واختتمت بشري، أن سمية الخشاب صديقتها وبرج الميزان مثلها وستهنأها بعيد ميلادها الذي سيكون بعد أيام قليلة.

"في حتة تالتة"

وفي سياق اخر تستعد بشري لطرح ثاني اغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول اغاني الألبوم والتي حملت عنوان "الليل" وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.

بشري كازينو بديعة سمية الخشاب مسرحية كازينو بديعة النجمة بشرى

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