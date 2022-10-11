الصين ترفض اقتراح إيلون ماسك لبيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لديها

كشفت تقارير أن الصين أكدت رفضها القاطع لاقتراح رجل الأعمال، إيلون ماسك ببيع خدمة ستارلينك Starlink للإنترنت الفضائي في الصين، والتي تعمل من خلال الأقمار الصناعية، وذلك بعد أيام من إعلانه اعتزام توفير الخدمة في إيران.

وفي مقال نشر في صحيفة فاينانشيال تايمز كشف أن الصين أكدت رفضها بشكل واضح لتوفير وبيع خدمة ستارلينك لديها، حيث أبلغت الحكومة الصينية إيلون ماسك أنها لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت لديها، حيث تسيطر إدارة الفضاء الإلكتروني، CAC، وحدها على عملية تنظيم الإنترنت في الصين.

وجاء في المقال، إن بكين سعت للحصول على تأكيدات من إيلون ماسك بأنه لن يبيع خدمة ستارلينك في الصين، ولكن في الوقت نفسه لم تذكر الصحيفة ما إذا كان ماسك قد وافق بالفعل على طلب بكين، حيث لم يرد على طلب للتعليق من شبكة CNBC .

ومن المتوقع أن يرضخ إيلون ماسك لطلب الصين برفض اقتراح بيع ستارلينك، حيث تعتمد شركته تسلا، عملاق السيارات الكهربية، على الصين في أكثر من 20٪ من إيراداته، كما أن لديها مصنع كبير في شنجهاي.

وتعتمد الصين بشكل أكبر على بناء التكنولوجيا الخاصة بها ، خاصة في السنوات الأخيرة بما في ذلك في مجال الفضاء، من خلال عمالقة الاتصالات المحلية ، مثل تشاينا موبايل، وشركة هواوي ، التي ساعدتا الصين في ريادتها إنشاء شبكات 5G في العالم.

كما أكملت الصين نظام الاتصالات الساتلية الخاص بها ، Beidou ، في عام 2020، والذي أصبح ينافس نظام تحديد المواقع العالمي GPS المملوك للحكومة الأمريكية.